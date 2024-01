Oportunos embarazos y reencuentros









La oportunidad de que Asraf Beno se entere de que va a ser padre dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ha sido ayer el hazmerreír entre algunos de sus compañeros. Confieso que coincido con Manuel González, Lucía Sánchez y Mayka Rivera en tomarme a cachondeo la casualidad de que precisamente esta semana Asraf fuera a salir de dudas sobre su paternidad. La puntería máxima de la pareja a la hora de hace coincidir el momento de conocer la buena nueva con la primera semana de GH Dúo me parece que merece un estudio internacional.

Hacerse una prueba de embarazo antes de comenzar el encierro no debió parecerles buena idea. Aunque fuera el día previo, al filo de la medianoche, como decía Carrascal. Parece una trama forzada demasiado cutre como para tenerla en cuenta, aunque sirve para confirmar que Asraf Beno prepara sus realities previamente de manera minuciosa. Hará bien el programa soslayando este asunto como ya hizo en el debate del pasado domingo, una vez comprobado que el concursante no acertaba a explicar bien las razones por las que en estos días habría de enterarse de esa noticia, trascendental en cualquier pareja.

Nervioso e inseguro, Asraf Beno no sabía por dónde salir, lo cual indica que para entrar en esa casa con un guion preconcebido hace falta tener mucho talento para evitar que se note. A este viejo conocido de los realities le falta habilidad e inteligencia para defender algo tan poco creíble, logrando que la audiencia se lo termine creyendo. Por otro lado, si no está dispuesto a contar las cosas que han pasado para esperar esa noticia precisamente ahora habría hecho bien en no extender la especie de que podría venir al mundo un “duíto” nieto de Isabel Pantoja pocas horas después de entrar a la casa.

Marta López y Efrén Reyero se reencontraron poco antes de comenzar GH Dúo

Tan oportuno como el virtual embarazo de Isa Pi es el reencuentro entre Marta López y Efrén Reyero hace un par de meses. Después de haberse puesto entre ellos de color hoja de perejil en los programas y habiendo pasado mucho tiempo sin saber nada el uno del otro, casualmente volvieron a tener tema que quema recientemente. Lo suficientemente cerca del comienzo de un nuevo GH Dúo como para que fuera un reencuentro tan planificado como la fecha en que Asraf se tendría que enterar de si hay un bebé de camino. Asocio una trama con otra porque son las dos igual de poco creíbles. Comenté ayer que los concursantes andan con prisas por la duración supuestamente más reducida de esta edición, pero lo de Marta y Efrén (como lo de Asraf) es de una celeridad asombrosa. Al cuarto día de estancia en la casa este dúo pasa de tratarse con un exceso de edulcorante a pedir ambos el cese de las bromas y comentarios sobre una posible relación futura.

Marta López lo explicaba así: “Estoy cansada de comentarios sobre si estoy enamorada de Efrén. Ni estoy enamorada, ni me molesta que vaya detrás de otras chicas. Pero que no me lleguen más comentarios porque va a parecer que me arrastro detrás de él. No volveré a gastarle ninguna broma”. Efrén Reyero, por su parte, ha explicado que Marta está molesta porque no la hace caso y le negó un beso en la mejilla. Con cuidado de no hablar mal uno del otro, ambos están escenificando una crisis que podría generar la expectación de una próxima reconciliación.

Cuando Efrén Reyero pide a Marta López que no le gaste más bromas y esta se compromete a no hacerlo está claro que siguen un mismo guion. No creo que se refiera a bromas como la del piercing y el DIU. Contaba Efrén que ya no lleva piercings como en el pasado, a lo que añadía: “Bueno, el del pito sí, ese no me lo quito”. Aprovechó rápidamente Marta para decir: “Anda que menuda me liaste cuando se enganchó a mi DIU”. Al alimón contaron que el del miembro de él se había enganchado al dispositivo intrauterino de ella y habían tenido que llamar a una ambulancia. Ahí el relato empezó a naufragar, igual que le pasa a Asraf, y tuvieron que abortar la broma confesando que nada de eso había pasado en realidad.

Si a esta otra trama poco creíble le añadimos que quienes conocen a uno de los componentes de este dúo o a los dos cuentan que a Efrén Reyero no le gusta Marta López y a esta quien le gusta es Manuel González, tenemos completado el cuadro de otra posible trama pactada de antemano por estos dos concursantes. Algunos piensan que es un montaje de Marta al que Efrén es ajeno, pero viendo lo sincronizados que están parece imposible que lo haya urdido solo una de las partes. En este caso no estoy seguro si alguno de sus compañeros sospecha igual que con la trama forzada de Asraf, aunque no me extrañaría que los más observadores estén en alerta viendo cómo evoluciona la cuestión. Sospecho que a Keroseno no se le escapará, pero tampoco a Manuel, mucho más sensato y observador de lo que pudiera parecer en un principio.

Luca Onestini pone en duda las buenas intenciones de Elena Rodríguez

Considerando que ni Asraf Beno va a tener la buena nueva en el tiempo que dura este reality, ni Marta López y Efrén Reyero terminarán siendo una pareja feliz (y auténtica), el resto de los concursantes se me antojan algo poco mejores por ser más auténticos. A nadie se le escapa que Marc Florensa es insoportable, me temo que dentro y fuera de la casa, pero estoy convencido de que es así y no está fingiendo nada. Sus odios africanos, concentrados en Asraf Beno, pero que pueden extenderse por toda la casa, no me parece que formen parte de un guion, aunque es muy posible que pesen demasiado en él los prejuicios, como pasa con Keroseno. El relato de la relación entre todos los concursantes que el comediante le hizo a su hermano Finito me pareció completo y rico en detalles. Si Finito no sabía todo lo que le contó Keroseno entiendo que sea este quien toma las decisiones a la hora de nominar.

Marc Florensa nominó a Asraf Beno y Elena Rodríguez dando una razón de peso: porque Asraf es un ‘cortarrollos’ negativo, vino a explicar. Ayer empleó mucho rato en extenderse en esto mismo, aunque mi conclusión es que le cae mal y sacará punta a todo lo suyo. Le molesta que no quiera hablar con él y cuando habla no le gusta cómo lo hace. Con Asraf puede que los prejuicios de Marc sean determinantes. Ayer llegó a decir que tiene un doble juego, justo de lo que le acusaron casi todos sus compañeros en la última edición de ‘Supervivientes’. Tampoco se corta con su pareja de concurso, Ana María Aldón. “Lleva apenas cinco días dirigiendo su vida y va a dirigir la mía, que llevo viviendo solo desde los trece años. Y sin criada. ¡Qué es muy trabajadora! Pues en un periodo de tiempo no tanto”, decía sobre ella hablando con Elena Rodríguez y, ¿cómo no?, Marta López.

Cuenta Luca Onestini que Elena Rodríguez le preguntó cómo estaba su abuela muerta. Para él no se trata de un error, convencido como está de que pretendía hacerle daño con eso. Si así fuera me parece un espanto, pero no lo creo. Sinceramente, lo considero demasiado rebuscado y más bien parece que Luca le tiene más ganas de las que se justifican a Elena, que para él es la “señora rencor”. Si hacemos caso a este comentario del italiano, igual tendríamos que hacer una competición para ver cuál de los dos es más rencoroso. Creo que está más acreditada la enemistad entre Elena Rodríguez e Ivana Icardi. Con Luca Onestini no parece que haya motivos suficientes, aunque creo que en ambos casos no es solo una derivada del enfrentamiento de ambos con Adara sino algo más. Lo intento explicar en el Moleskine de hoy.

Moleskine del gato

Aparte de lo ya anunciado, hablo también en mi Moleskine de Marc Florensa y Asraf Beno, que nos están dando buenos momentos, más separados que juntos, en estos primeros días de convivencia.

Esta noche, en una gala especial presentada por Ion Aramendi, sabremos quién se salva e imagino que tendremos los porcentajes ciegos actualizados. Los mostrados en el debate del domingo eran poco significativos al haberse abierto la votación poco tiempo antes. En ese momento tres de los nueve nominados estaban en cabeza con porcentajes poco superiores a una quinta parte (20 %) del total.

¡Por cierto! ¿Qué fue de ese teléfono retro que hay en la suite donde esta semana duermen Keroseno y Finito? A ver si hay suerte y sabemos algo de esto entre hoy y el jueves.









