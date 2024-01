Fue en un cara a cara con la hija de Isabel Pantoja donde el ex de Marta López contó lo que había ocurrido: “Lo único que he contado es que estuvimos en una discoteca, tu me dijiste que te acompañara al baño para ayudarte con la cremallera del mono y nos dimos un beso”, declaró.

Tras escucharlo, la hija de la tonadillera más famosa de España se explicó: “Lo del beso no lo recuerdo así, pero tampoco puedo decir que está mintiendo (..) Tú me estás diciendo una cosa de la que yo no me acuerdo”, declaró Isa Pantoja.