Marta se confiesa sobre su relación con Efrén: "No tengo ni intención ni ganas de que pase algo"

'Gran Hermano Dúo' sigue su curso y las confesiones cada vez son mayores conforme las relaciones entre los concursantes se estrechan. Y es que parece que no todo va tan bien como parecía entre Marta López y Efrén Reyero . Ambos derrochaban pasión en su reencuentro como pareja de esta edición de 'GH DÚO' . Pero estos días Marta se ha sincerado con Marc sobre cómo ve a Efren dentro de la casa.

Y es que según Marta ve a Efrén más seco de lo habitual, además de mantener con él pocos momentos en lo que llevan de programa. "Me llevo fenomenal con él, pero no somos pareja. Creo que puede pasar algo, pero no tengo ni intención ni ganas", señalaba Marta.