Segundas impresiones, individuales y por dúos (o trío)

Cuando vi a Manuel González acercándose a Ivana Icardi pensé que pretendía mejorar la relación entre ambos, pero me equivocaba de medio a medio. Creo que su propósito era tan solo hacerle algunos reproches. Pretender que todos valoren de idéntica manera las actitudes de Keroseno y Finito es absurdo. Lo mismo está pasando entre seguidores de este programa. Cada día me intentan convencer docenas de lectores sobre lo dañinos que son los hermanos, pero yo coincido con Ivana en que no es tan grave la cosa. Otro reproche fue que él se acercó a felicitarla cuando se salvó de la expulsión y, por el contrario, ella no le dijo nada en parecida situación el martes en la gala. No sé si es comparable, porque Ivana volvía de estar en el abismo, con un pie fuera de la casa, mientras Manuel tan solo estaba nominado con otras cuatro personas.