Isaac Torres posa con su nueva novia por primera vez tras su ruptura con Lucía Sánchez

Lucía Sánchez, por su parte, ya ha dejado claro que no va a entrar al trapo. "No contestaré nada relacionado con cosas morbosas, ya me entendéis. Soy muy impulsiva, pero gracias a mi niña me trago muchas cosas para no hacerle daño en un futuro. Gracias a ella soy mejor persona", zanjaba hace unas horas la que fuera protagonista de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', reality donde conocía a Isaac Torres, padre de la que hija que tienen en común.