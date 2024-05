Emma García habla del futuro profesional de su hija tras su graduación

El pasado domingo, Emma García le confesaba a Paz Padilla en ' Fiesta ' que no había podido cogerle el teléfono ese viernes porque estaba en la graduación de su única hija, Uxue, fruto de su relación con su marido Aitor . Esa información sorprendía a la humorista, que no tenía constancia de que la hija de su compañera ya había terminado su etapa formativa en el instituto y le pedía que contase cómo lo había vivido .

"Fue un momento muy bonito, que parecía que no iba a llegar nunca pero llega, fue muy rápido pero la verdad que muy feliz. Los hijos son la prioridad de uno, su tesoro, entonces cuando los ves crecer y que emprenden su camino pues aparece la nostalgia pero a la vez es bonito porque ves que van hacia adelante", ha comentado la de San Sebastián, que no suele hablar mucho de su hija Uxue, que cumplirá 18 años el próximo mes de julio , porque la joven prefiere mantenerse en un segundo plano y no seguir sus pasos en el mundo de la comunicación .

"Ella tiene muy claros los pasos profesionales que quiere dar pero ya lo dirá ella porque luego me dice que cuento muchas cosas suyas, pero esto lo dice con mucha ironía porque tiene mucho sentido del humor afortunadamente", ha añadido Emma García, sin revelar así a qué se va a dedicar su hija ahora que ha terminado su etapa en el instituto, pero dejando claro que no estudiará Periodismo: "Es una pena porque leyó el discurso de graduación con otros compañeros y no lo hizo nada mal, pero no quiere saber nada en principio de nuestra preciosa profesión".