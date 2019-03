Ahora dice Alejandro que le da ternura María Jesús

El Gato Encerrado

En ausencia de Antonio veo a Alejandro refugiarse ahora en Carolina, su nueva mejor amiga. No es ese el único cambio obrado en este concursante los últimos días. Ahora dice que María Jesús le produce ternura. Fue la explicación que dio anoche para posicionarse en contra de Juan Miguel. Esto produjo sorpresa a la interesada, que preguntaba después la razón de ese cambio y cuándo se ha dado. Dice Alejandro que desde la prueba de la telenovela. De eso hace justo un mes. Curioso que un sentimiento de hace tanto tiempo no haya aflorado hasta ahora. Igual soy mal pensado, pero igual está Alejandro intentando ganarse a aquellos con quienes más se junta ahora Sofía, que son Juan Miguel y María Jesús.

Está claro que según avanza el concurso se suelen dar extrañas alianzas entre concursantes que previamente no habían tenido mucha relación. La ausencia de los expulsados obliga a reajustar afinidades y establecer nuevas relaciones, en ocasiones algo extrañas. Carolina y Alejandro son de esos nuevos amigos, aunque en realidad entre ellos se establece una relación poco equitativa en la que llama la atención la sumisión de uno de ellos hacia el otro. No hace falta decir más. Palmerillo, como lo llamaba Fortu, está siempre dominado por alguien. Cuando puede por Sofía, y el resto del tiempo por otro de sus compañeros. Carolina está ocupando en este caso el lugar de Antonio para Alejandro.

Sin que sirva de precedente, tiene razón Sofía cuando afirma que Alejandro obedece a Carolina. Un ejemplo llamativo es cuando está tumbado en el suelo del jardín y hace caso a esta compañera y se va con ella. Pasa de estar tumbado frente a las tumbonas donde toman el sol Sofía, María Jesús y Juan Miguel a hacerlo frente a Carolina. A partir de ese momento ella monopoliza su atención y la conversación, aunque en realidad se limitan a observar lo que hacen y dicen en el otro lado. Y, lo que es peor, equivocándose.

Alejandro cree que Sofía le está diciendo a Juan Miguel que busque un hombre para ella, pero en realidad está hablando de su madre. “Me está describiendo a mí”, dice Alejandro cuando hablan de un amigo de Juan Miguel con una situación económica y hasta una cuadra con caballos. Sí, claro, exactamente igual que él. Que Sofía pinte a Mayte como una mujer interesada que solo busca el dinero en los hombres le hubiera valido a Alejandro para arremeter contra ello, pero como no les funciona bien la parabólica y se están enterando a medias hace un poquito el ridículo.

Alejandro cree que Sofía le está provocando solo por respirar. No niego que lo haga en ocasiones, pero si él no estuviera pendiente ni se enteraría. Además de las muchas veces que no es así en absoluto. “Mira, ahora hasta baila. No ha bailado nunca. Qué ridícula”, dice Alejandro sobre Sofía mientras las imágenes muestran a esta de rodillas en la hamaca moviendo ligeramente los hombros. Si eso es bailar yo con dos cervezas soy Nuréyev. Muy trastornado tiene que estar para interpretar que lo hace para provocarle si se mueve un poco cuando ponen la música para que no oigan los gritos del exterior.

Si Alejandro entabla relaciones de dependencia, al menos dentro de esa casa, Carolina ha pasado del puro interés a la conveniencia del momento. Ahora es Alejandro su mejor amigo porque se ha quedado sola. Empezó comportándose como una groupie con Kiko, su principal palmera, pero las cosas se han ido enfriando entre ellos. Me parece que Irene siempre ha valorado más su relación con Carolina de lo que ha hecho esta. A Juan Miguel y María Jesús ni siquiera les dirige la palabra porque no le sale de ahí, como se encargó de aclarar en el último Debate, dando coordenadas incluso. Y con Sofía ha ido pasando por fases. La actual es más bien de indiferencia con trazas de enemistad.

Sofía empezó siendo para Carolina una amiga ficticia, luego una forzada enemiga a la que prometió no volvería a dirigir la palabra y tras indultarla a su vuelta no han logrado volver a recuperar la alianza pretendida en un principio. Siempre pensé que el trío formado por Carolina, Ylenia y Sofía era interesado. Falsas amigas que habían valorado antes de entrar la conveniencia de hacer parte del camino juntas para blindarse mutuamente gracias a la ayuda de sus múltiples seguidores. Demuestra mi teoría que 70 días después de iniciado el encierro hable Carolina de que ha descubierto a Ylenia en la casa y ahora sabe que es una gran amiga. Luego no lo era en un principio ni por asomo.

Lo mismo que con Ylenia sucede entre Sofía y Carolina. Nunca han sido amigas, si acaso conocidas de los platós. Como diría Belén Esteban, se conocían de los pasillos de Mediaset y nada más. Por eso a la mínima estaban enfrentadas. Igual que entre Ylenia y Sofía surgieron pronto los problemas porque ambas se nominaron mutuamente la primera semana. Y cuando digo la primera semana quiero decir tres días después de comenzar la edición. O sea, pronto no, muy pronto.

Ahora Carolina arremete de nuevo contra Sofía y acierta de pleno con sus argumentos. Dice que siempre ha basado su concurso en el conflicto y en quedar como una pobre chica despechada. Imposible estar más de acuerdo. Sofía se alimenta del conflicto, es la proteína que necesita como concursante, una savia imprescindible que la recorre de arriba abajo y hace ganar enteros. Así ha triunfado en sus dos realities anteriores, y debe ser demasiado tentador no utilizar de nuevo las mismas herramientas para intentar repetir éxito en este. Como he repetido en muchas ocasiones, el problema es que ya hemos visto el truco.

Mientras el prestidigitador hace un inexplicable número en el que divide el cuerpo de su asistente en dos partes, atrapa nuestra atención y nos tiene ensimismados. Si en algún momento alguien nos explica cómo lo hace pasaremos a divertirnos observando el número desde otra perspectiva, aunque tampoco durará mucho nuestro interés. Podemos admirar entonces la destreza del ejecutante del truco y la imaginación de su creador, pero ya no estaremos entregados a la magia. Eso es, ni más ni menos, lo que ha pasado con Sofía. Podría incluso llegar a ganar este concurso, y entonces me maravillará que lo haya conseguido. Pero como me sé el truco ya no hay magia.

La amistad que nos quisieron vender Sofía y Carolina al principio del concurso era tan falsa como el talento creativo de Kiko como autor de canciones. Hace días contaba el proceso que sigue para parir canciones. Decía que una opción era descargarse una base de Internet y ponerle la letra para luego mandársela a su productor, que le hacía una base original. Otra opción era que recibiera de dicho productor la base y entonces él componía la letra de la canción. Anoche tuvieron una inesperada fiesta y pusieron su canción Mentirosa. ¿De verdad es Kiko autor de su letra?

No estoy dudando del talento del Kiko Rivera artista, pero me resultó extraño su silencio ante un comentario y una pregunta que generó la mencionada canción. Seguro que en este caso son responsables de la letra Agustín S. González o Rangel Alfonso da Silva Rodrígues, los otros dos autores de la canción. Creo que el fallo ha sido no comunicarse suficientemente con su intérprete, o que este no se haya interesado demasiado. La letra de la canción dice en su estribillo: “Tú no sabes lo que quiero. Bye, bye, ciao, ciao. Bella ciao. Bella ciao. Bella. Yo prefiero estar soltero. Bye, bye, ciao, ciao. Bella ciao. Bella ciao. Bella”. ¿Sabe Kiko lo que está cantando?

Anoche Sofía preguntaba si la letra de la canción decía “venga” y Kiko le respondía que es “bella” (pronúnciese ‘bela’). Alejandro comentó entonces: “De ‘La casa de papel’, ¿no?”, haciendo referencia a la serie televisiva. Kiko asentía. Luego Sofía repreguntaba: “¿Y por qué ‘bella’? ¿Por qué? ¿Por qué?”. El silencio de Kiko ante la repetitiva pregunta de Sofía me llamó poderosamente la atención. Bella ciao es un viejo canto partisano italiano de los grupos resistentes que luchaban contra las tropas fascistas y nazis en la segunda Guerra Mundial. Cierto que la canción sonaba en esa serie, pero tal vez debería Kiko conocer el origen de lo que está cantando.

Anoche tuvieron ocasión los concursantes de mandar un mensaje a sus padres desde el ‘confe’ durante el Última hora y si así lo deseaban. Lo hicieron todos menos Carolina y Juan Miguel, posiblemente porque los dos quisieron evitar aprovechar la ocasión y chupar un poco de cámara. ¡Como si no tuvieran suficiente! Algo así hicieron Kiko, que felicitó en el Día del Padre a su madre y a quien ha representado en su caso la figura paterna, que es su “tito” Agustín. Kiko estaba inspirado anoche cuando dijo que querrá a su madre y su tío hasta que el sol se apague. Poesía pura.

Estaba convencido de que Sofía tampoco iría a dejar mensaje después de lo que relató en la curva de su vida. Además, cuando habla de su padre lo llama “ese hombre”. Igual que hizo Kiko, decidió felicitar a su madre, porque dice que ella ha sido también un padre para ella. Creo que acertaron guardando silencio Carolina y Juan Miguel. La cosa iba de celebrar el Día del Padre y solo le faltó a alguno mandar un saludo a sus mascotas. También es cierto que no eran conscientes de que eso era un adelanto de lo que viene esta noche. Intuyo que irán más madres que padres. También que habrá alguna sorpresa importante, tanto para ellos como para nosotros.

María Jesús ya había ensayado el mensaje a su padre en un vídeo para redes sociales que hizo por la mañana. Se olvidó a la noche decir que es “la genética” (sic) lo que más agradece a su padre. Por edad descarto que sea descendiente directa de Gregor Mendel, considerado padre de la genética. Ella fue la más entusiasta en el mensaje, lo cual no era difícil frente a Irene y un tipo básicamente triste como Alejandro. Ya hizo anoche mención Jordi González, no sé si este concursante repetiría el mensaje en caso de ver lo que está diciendo su padre sobre él. Lo de cría cuervos… pero al revés.

Moleskine del gato

Hubo pocas sorpresas en los posicionamientos. Sofía contra Carolina, festejando a su manera el final definitivo de las ‘Toto World Tour’. Irene detrás de María Jesús por descarte. Finalmente, Kiko y Alejandro tras Juan Miguel. Se quejaba Kiko de que ya no tienen conversación como antaño. Tal vez haya influido en ello que hace unos días le pusiera de guarro que no tira de la cadena e insolidario que usa el aceite para untar su cuerpo antes de ponerse al sol. A pesar de que no dudo de ambas cosas y otras que cuentan de Juan Miguel, entiendo lo que decía este anoche sobre la hipocresía de Kiko reclamando entre ellos un buen rollo lógicamente inexistente.

Esta noche gala con visitas de familiares. Imposible perdérselo. Además, se salvará el nominado con menos votos. Antes de eso empezarán la prueba semanal, para la cual han construido un estudio de grabación. Tendrán que afinar sus voces para grabar algunas canciones. No sé si llorar o llorar.

Parece que la gala de esta noche tendrá a Jordi González como maestro de ceremonias. A Jorge Javier espero verle muy pronto totalmente recuperado tras esa repentina operación de la que tuvimos noticia ayer. Mis mejores deseos con cariño.

