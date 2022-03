Álvaro deja a Rafa solo ante el peligro









telecinco.es

El último apoyo de Rafa fue expulsado anoche. Álvaro deja a su amigo solo ante el peligro. También lo deja con el camino desbrozado al tener un importante rival menos. Algo más del 60 % de los votos prefirió que saliera Álvaro y no Adrián, lo cual demuestra que el voto gratuito no es esa panacea que algunos se encargaron de pintar. Pasando o no por caja, el voto protege muchas veces a los peores concursantes, aquellos con menos protagonismo o quienes lo han conseguido por motivos más peregrinos. Dejar en la casa a Adrián para ver si prospera su pareja con Marta, tal vez la más fría que nunca se ha dado en esa casa, ha tenido el coste de despedir del juego a Álvaro, uno de los concursantes más polémicos y rentables de la edición.

Álvaro ha sido un concursante complejo con una supuesta lucha interior entre actuar motivado por su concepto del juego o según le dictaba el corazón. Pero ese conflicto bien podía formar parte de la primera opción entre las posibles concepciones del juego. Siempre pensé que se trataba de un falso dilema que traía aprendido desde el principio, una de sus estrategias en el juego. No deja de ser interesante que entrase declarándose un estratega e intentase convencer a la audiencia de que la realidad le había roto los esquemas. A partir de ahí, sobre muchas de sus reacciones tuve esa misma duda.

Cuando Álvaro se ofendía y protestaba porque no le dieran a la primera ropa de su tamaño para una prueba posiblemente estaba explotando un victimismo siempre rentable. No sería muy complicado contar con las simpatías de la audiencia representando a la perfección el papel de pobre chico gordo a quien nunca le dan ropa de su tamaño y siempre es rechazado por las chicas que le gustan. Por eso era fundamental apresurarse a mostrar interés por una chica y hasta declararse dando a entender que estaba al borde de un profundo enamoramiento. Anoche se encontraba con Carmen tras ser expulsado y rebajaba lo suyo de las primeras semanas a simplemente que le gustó, sin llegar a sentir nada más profundo.

A pesar de toda esa simulación que según mi sospecha estaba planificada desde fuera, Álvaro se ganó mi respeto por otras dos características suyas. En primer lugar, porque ha sido un concursante inteligente, con un lenguaje cuidado y cultura superior a la media de concursantes. Segundo, porque no hubiera apostado ni medio céntimo por su fidelidad y la realidad me ha demostrado que estaba equivocado. Con sus idas y venidas, a pesar de decepcionarse con Rafa al ver algunos vídeos, conservó hasta el final una alianza inquebrantable con él. Es cierto que en las primeras semanas decidió dejar de consensuar sus votos con quienes habían sido sus aliados, el cuarteto formado en los primeros días de concurso. Y no solo dejaba de nominar con ellos, también iba de inmediato al otro grupo a contar las intenciones que aquellos tenían en las nominaciones.

Tras esa deslealtad de Álvaro que relato, una traición clara de haberse producido con el concurso un poco más avanzado, no ha vuelto a faltar su compromiso con aquellos que le han hecho el concurso más sencillo, fundamentalmente Rafa. Tras las expulsiones de Nissy y Carmen, Álvaro ha sido el apoyo que le quedaba a Rafa. Ahora se queda solo, aunque todavía tiene a Miriam Saavedra, visitante VIP enfrentada a toda la casa excepto los dos amigos. También ha logrado conservar por el momento el apoyo de Sara, que ayer cumplía una semana en la casa. Tras su rifirrafe del miércoles noche con Miriam, ante el que terminó acusando a Rafa por inacción y la risa nerviosa que le provocó la situación, hablaron ayer y ambos se pidieron disculpas. Hubiera asegurado que no se restablecería la buena relación entre los dos, pero lo cierto es que anoche Sara parecía volver a confiar en Rafa y nominaba a dos compañeros del grupo mayoritario (y ya único).

Rafa le explicó que se había reído por inercia, sin llegar a escuchar con detalle lo que había dicho Miriam y tanto había molestado a la canaria. Una vez enterado del detalle, Rafa consideraba que había sido un comentario feo y empatizaba con Sara. Que esta reaccionase de manera tan exagerada ante un comentario que puede considerarse impertinente sin más no ayuda a empatizar con ella. Pero, de momento, sigue siendo poco menos que la única concursante que no es enemiga declarada de Rafa. En ese episodio que parece ya superado tuvo un papel fundamental Víctor. Su clara enemistad con Miriam le llevó a hacer un mundo de su respuesta en broma a la broma de Sara. De no haber sido por él es posible que nunca se hubiera exagerado tanto el comentario.

Tras la salvación de Adrián hablaba Víctor con Marta y decía: “Lo de hoy ha sido un triunfo de categoría. No te imaginas hasta qué punto. Te lo digo yo que vengo de fuera”. Vamos a ver una cosa. ¿Cuánto más vamos a tener que aguantar a este invitado VIP? Víctor no ha parado de filtrar información de fuera. Podemos considerar que a las puertas de la recta final eso no es tan importante, pero no deja de parecerme grave que manipule a los concursantes a favor de unos y siempre en contra del mismo. Víctor parece tener como objetivo conseguir que Rafa pierda el favor de la audiencia. Aunque este concursante solo tuviera uno o dos de cada cien votos antes de salvarse esta semana, el empeño de Víctor podría hacer cambiar la percepción de muchos de esos espectadores sobre este concursante.

Víctor se mostró incrédulo cuando Rafa le dijo anoche que su hermana le había advertido de sus pretensiones de desestabilizarse. Su argumento es que el programa hubiera impedido que le diera esa información. Es curiosa la reacción, ya que en ningún momento negó que la hermana de Rafa tuviera razón. También porque toda la información que anoche dieron familiares y amigos a los concursantes seguro que es poca al lado de lo que está haciendo Víctor desde el pasado jueves. Pervierte y ensucia el concurso con su actitud, por lo que confío en la sensatez que siempre han demostrado tener los responsables de este programa para que pongan freno a esto. La permanencia de Víctor en la casa es insostenible y cada minuto que pasa más hace peligrar la fe de muchos espectadores.

Todos los dilemas de la gala de visita de familiares y amigos se resolvieron según lo que cabía esperar. Sara fue la única concursante que prefirió la inmunidad en lugar de ver a su madre. Primero le pareció superimportante ese encuentro, a pesar de que solo hace una semana que está en la casa. Era mucho más importante para ella ver a su madre que conocer un secreto personal de Tom (que había roto con su novia por videoconferencia minutos antes), lo cual le importaba más o menos lo que a muchos espectadores: nada. Pero entre ver a su madre o ser inmune prefirió esta ventaja en el concurso. Lo justificó diciendo que eso es lo que le hubiera gustado a su madre que hiciera. Recomiendo al lector que si participa en algún reality justifique cada cosa que haga diciendo que es lo que le gustaría a su madre.

Rafa volvió a demostrar que es un concursante singular al dedicarle una cariñosa peineta a Carmen al pasar a su lado en el salón camino del encuentro con su hermana. Imposible entender que Cora no hablase con su hermano y Marta ni siquiera abrazase a su madre en ambos encuentros. Y la madre de Carlos le mandó un mensaje grabado en el que parecía un personaje de radionovela de los años cincuenta. Demasiada frialdad en muchos de los encuentros, lo cual contrasta con los achuchones que se dieron Rafa y su hermana en el cubo o el entusiasmo no correspondido de la amiga de Adrián.

Observatorio de nominaciones

Miriam y Tom no fueron capaces de comerse el tercer pimiento picante, por lo que los concursantes solo pudieron nominar con 1 y dos puntos. Tampoco logró Víctor enfrentarse a los insectos al meter la cabeza en la casa fuera de tiempo, por lo que no dispusieron de los 6 puntos extra que podrían haber tenido. Con todo, así fueron las nominaciones:

Adrián > Carlos (1) y Rafa (2)

Rafa > Colchero (1) y Adrián (2)

Colchero > Carlos (1) y Rafa (2)

Carlos > Rafa (1) y Colchero (2)

Sara > Marta (1) y Adrián (2)

Cora > Carlos (1) y Rafa (2)

Marta > Cora (1) y Rafa (2)

La nominación de Sara se me antoja fundamental para que Adrián volviera a salir a la palestra. A quien esta concursante diera sus dos puntos saldría a la palestra. También demostró de esta manera que su problema con Rafa la última madrugada no fue tan importante como para nominarle.

Que solo pudiesen nominar a dos compañeros otorga un mayor interés a estas nominaciones. De esta forma, los concursantes del único grupo que sigue en la casa tuvieron que señalar a uno de sus afines. Con Sara inmune, uno de los votos iría para Rafa y el otro serviría para señalar el compañero menos importante para ellos. En este caso el señalado fue Carlos para Adrián, Colchero y Cora; mientras que para Marta era Cora.

La madre de Marta le vino a pedir que hiciera edredoning y que cambiara sus nominaciones. No sé si le hará caso en lo primero, pero no fue así con lo segundo. Poco importaba, por otra parte, la nominación de Marta. Solo hubiera podido cambiar que Cora entrase en la terna de nominados (terna de cuatro, en este caso, que podría haber sido de cinco) si llega a darle a ella los dos puntos, lo cual no hubiera entendido nadie.

Aunque la lógica dice que toca un duelo entre Rafa y Adrián, al parecer los seguidores de este último han pedido el voto para Carlos y la familia del primero se ha decantado por Colchero. Menuda audiencia con poca personalidad es aquella dispuesta a hacer lo que piden las familias. Si al final la expulsión termina siendo un duelo entre Carlos y Colchero se tratará de una muestra de cobardía y miedo al enfrentamiento natural entre dos líderes. De acuerdo que se trata de un desigual duelo porque llamar líder a Adrián es una exageración que roza lo delirante, pero es lo que cabía esperar y no ese otro desnaturalizado duelo.

Moleskine del gato

Ni Álvaro ni Rafa eligieron ver a Nissy o Carmen (respectivamente) antes que a sus familiares. A pesar de esto, una vez se convertían esas exconcursantes en grandes protagonistas de la noche. Ante su incredulidad, Carmen se volvió sin poder hablar con Rafa, aunque le dejó un mensaje en el que reconoció sus inexplicables excesos y le pedía disculpas.

A quien sí pudo abrazar Rafa es a Nissy porque fue presentada como repescada en una broma que no todos se llegaron a creer. Nissy dio alguna información relevante a Rafa. Por ejemplo, le avisó de que Carlos es un falso y ha ido contando al otro grupo todo lo que él y Álvaro le habían ido diciendo. Igual exageró un poco, pero en lo básico tiene razón. Y le pidió que no dejase sola a Sara, a quien todos le están haciendo el vacío, según la exconcursante. Por mucho que contase Nissy seguiría siendo una fruslería al lado de lo de Víctor.

Encuesta









El Gato Encerrado