Tom Brusse tiene sentimientos muy especiales por la nueva concursante, Sara

El ex de Sandra Pica se ha visto obligado a cortar la relación con su novia

Tom Brusse es esta semana uno de los habitantes VIP de 'La casa de los secretos'. El ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido muy buen feeling con Sara desde el principio. Tanto, que el francés se ha visto obligado a dejar a su novia, que casualmente tiene el mismo nombre, en directo.

Agobiado por los nuevos sentimientos que habían aflorado en él hacia la nueva concursante, Tom pidió poder mantener una videollamada con su novia, Sarah López. Ella ha cogido el teléfono muy enfadada. "Me has dicho que me querías más que todo, que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te he presentado a mi madre, hace estado con ella y después de 24 horas te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo", ha dicho muy dolida.

"Antes de irte me has dicho de buscar un piso para los dos y me dejas por una chica, Sé que no tienes futuro con ella y realmente me revuelca esto. Querías una mujer, no entiendo, no te reconozco. He hablado con la gente del exterior y nadie te reconoce ahora mismo. Sabes que estoy sola en Dubái, lo sabes, y no puedes decir que me respetas, no puedes, no es posible Tom", ha brotado Sarah.

A Tom no le ha quedado más remedio que aguantar el chaparrón, y apenas ha podido pronunciar palabra. "¿Por qué te vas con otra? He visto todo lo que decías. Justo antes de irte me dijiste que me echarías de menos y esto no es verdad. Me has dicho que me querías más que nada y lo fastidias. No puedes decirme que me echas de menos. ¿Me estás dejando delante de todo el mundo?", ha preguntado indignada.

"Lo siento mucho, no estoy bien, lo siento", se ha disculpado él.

