Carmen tiene claro que no siente suficiente atracción por Rafa y explica por qué

Que Carmen lleve semanas diciendo que Rafa es solo un amigo y nos sigamos empeñando en pensar en algo más entre ellos dice mucho de lo poco que nos vale la palabra de los demás cuando no nos gusta lo que dicen. Aunque estuviéramos convencidos de que no es del todo cierto, dar por buena la palabra de Carmen es lo correcto. En lugar de eso lo que muchos estamos haciendo, dentro y fuera de esa casa, es forzar unas explicaciones innecesarias. Esto le pasó a Álvaro el otro día, hasta que se encontró con palabras más sinceras de lo que le apetecía escuchar y sintió tal rubor que prefirió cambiar el tema de conversación.

Como Álvaro se negaba a aceptar que Carmen no sintiese atracción por Rafa prefirió buscar explicaciones como que duda o no lo tiene claro. Carmen siguió insistiendo por activa y por pasiva hasta que decidió explicar su personal prueba del algodón para calibrar si Rafa ejerce suficiente atracción sexual en ella. Entonces habló de un hombre, a la sazón su profesor, con quien tuvo una relación y aclaró: “Ese hombre no hacía falta que me tocara y yo estaba empapada”. ¡Glups! Pude ver con claridad como Álvaro tragaba saliva y se sentía incómodo al conocer tan explícita experiencia. Carmen tenía que recurrir al realismo sucio para callar bocas.

Antes de eso había hablado de una atracción del cuarenta por ciento frente al setenta que reconocía Rafa. El desequilibrio es claro y la cifra declarada por Carmen claramente insuficiente para pensar en tener una relación. En las relaciones amorosas lo mejor es partir de un cien por cien, sabiendo que en adelante la cosa puede ir cediendo. Si empezamos con un cuarenta llegará pronto el desengaño. También contó Carmen que le atraen los hombres de 40 años o más. No creo que ninguno de los dos esté pensando en una posible relación amorosa entre ellos, pero sí que las dosis de cariño que aporta Rafa a la relación superan con creces a las que aporta su amiga. Es imposible aguantar a Carmen si no es por cariño.

Carmen ha humillado y denigrado a Rafa en diversas ocasiones, pero él sigue defendiéndola e intentando protegerla. Sin paternalismos y tratando a su amiga de igual a igual, intenta evitar que se llame a engaño. Quiere que descubra la realidad de algunos de sus compañeros de piso con la misma rapidez que lo ha hecho él. Lo sensato sería darle su tiempo y esperar a que saque sus propias conclusiones. Cada uno tiene sus tiempos y a veces hace falta caer varias veces en la misma piedra para darse cuenta de que lo mejor es evitarla variando el camino. Ayer Rafa le quiso advertir de que algunos se habían alegrado cuando creyeron que una voz de fuera de la casa había dicho “Carmen, fuera”. En realidad, habían escuchado nada más que el nombre, pero Alatzne se lo inventó para gastarle una broma.

Las versiones cambian según el momento y la persona. Laila asegura que Carlos dijo haber oído “Carmen, a tu casa” o “Carmen, expulsión”, mientras que él lo niega. En todo caso, no termino de entender que Alatzne haga esta broma después de ofenderse tanto cuando el grito de fuera fue “Alatzne traidora” e interpretó que Rafa y Carmen se alegraban. ¿No sería que estaban alegres porque también habían gritado “Carmen, confía en Rafa”? Anoche Rafa explicó que él había visto como Alatzne se alegraba del mensaje contra Carmen, sin saber que se lo había inventado la misma Alatzne. Esta respondió que esa era su percepción. Ni más ni menos que cuando la suya fue que sus dos compañeros se alegraban de unas voces en su contra cuando hubo otras a favor de la pareja.

Todos negaron haberse reído con la broma sin gracia de Alatzne, pero Rafa no pudo explicarse anoche en el directo, a pesar de lo cual Nagore en plató le acusó de mentir. Mala cosa sentenciar sin dar opción a la defensa. Lo normal hubiera sido o dejar que Rafa se explicase o guardar un prudente silencio. Por desgracia, no pasó ni una cosa ni la otra y vimos a Rafa indefenso y a Nagore imprudente. Solo pudimos escuchar al concursante decir que él se refería a otro momento.

No estoy seguro de que fuera otro momento en realidad. Por otra parte, tampoco estoy seguro si llegó a decir que se habían reído, pero lo que más repitió fue que se habían alegrado. Naturalmente, según su percepción. También es analizable lo de quienes escuchan un mensaje del exterior y dicen haber oído otro, como hace Brenda. Primero escuchó “Brenda, fuera de aquí” y dijo que habían dicho “Brenda, estamos aquí”. Luego dijeron “Brenda, falsa” y lo transformó a su favor en “Brenda, aguanta”. Y no, no es que esté mal del oído.

Rafa terminará mal de los nervios si no huye de Carmen como lo hizo en su momento de Alatzne. Si no lo hace y aguanta el derribo emocional al que está sometido tendrá un pedacito de cielo ganado, e igual también el concurso. Aun así, no creo que valga la pena. De momento parece que la confianza que tiene con Carmen y los buenos momentos que pasa con ella le compensan su actitud, ese tono déspota y de desprecio que utiliza frecuentemente con él. Y, a pesar de todo, sigue quedándose solo en la casa defendiéndola en muchas ocasiones. Aunque extrañe, así fue cuando casi todos se reían de Carmen porque decían que le olían las axilas (con Colchero, Nissy y Laila en cabeza). Más triste que terminase diciéndoselo Laila como un insulto. “Te huele el sobaco a pescado frito”, espetó. El mal olor se va en la ducha, pero no lo de quien se mofa de algo así. Carmen no está apreciando el valor de tener a Rafa de su lado frente a casi todos los demás. Y, por lo que sea, Rafa no está dándose cuenta de lo tóxica que es su relación con Carmen de igual forma que lo supo apreciar bien pronto con Alatzne. Esta ha sido para Rafa un canario en la mina.

“Un canario en la mina” es una expresión inglesa que se refiere a la persona o cosa que sirve de advertencia temprana de una crisis que está por venir. Su origen está en la minería, ya que durante siglos los mineros descendían a las minas de carbón con un canario en una jaula. El canario es un animal que sufre los efectos de los gases tóxicos mucho antes que los humanos. Así que si el canario mostraba síntomas de pérdida de conciencia o, en el peor de los casos, moría, eso era una señal clara de que debían abandonar la mina a toda velocidad. Aunque no lo notaran, en ese momento la emanación de gases tóxicos podía llegar a ser mortal para las personas.

Rafa advirtió de manera temprana los problemas que vendrían de la mano de Alatzne y desde entonces no para de advertir a Carmen sabiendo que antes o después se dará cuenta también. Alatzne contó a Nagore que le había dado tres puntos a Rafa y la indiscreción de la invitada VIP de esta semana ha permitido que este se pudiese llegar a enterar porque se lo contó a Carmen. No entiendo cómo está Nagore tan segura de que Rafa no lo sabe. No será porque ella ha tenido la precaución de intentar que no se entere. Lo sepa o no, ya vio anoche que Alatzne se posicionaba en su contra. Rafa fue el último de los tres nominados salvados anoche, lo cual permitió que la mayoría se posicionara en su contra. Nadie lo hizo contra Adrián, Brenda tuvo en contra a Álvaro y Laila, mientras contra Nissy solo estuvo Carmen.

La visita de Nagore ha permitido que Alatzne quedase retratada como una persona mal pensada y retorcida que llama “pajarito” a Carmen y luego le hace un bonito traje. Se ha encargado de dar una imagen de chica buena para la que todos los días son domingo, pero tiene veneno de sobra. Y sabe que basta con insistir en un mensaje para que este se quede en la mente del espectador. Por eso no ha parado de repetir que Rafa la humilló y ella es la más sincera de la casa. Pues ni una cosa ni la otra. Rafa fue honesto diciéndole a tiempo lo que pensaba de ella. En cuanto a sinceridad, empiezo a pensar que no le dice la verdad ni al médico.

Alatzne dice que está descolgada en esa casa, negando que pertenezca a ningún grupo, pero el miércoles pasado nominó exactamente igual que uno de los grupos. Ella cree que Álvaro ha fingido su atracción hacia Carmen y cree que esta tiene la estrategia de mantener cierta tensión en la relación con Rafa y Álvaro. “Ella no habla de estrategias, habla de tramas”, le decía a Nagore. Opina que Carmen no es clara y, aunque es lista, “no sabe controlar su carácter”. Y añade: “Provoca situaciones para mantener su trama”. Además, Alatzne cree que a Carmen ni siquiera le gusta Rafa. Completó su trabajo de sastrería con Laila, no sin antes repetir que Rafa la humilló y el resto de los reproches conocidos. Si Carmen llega a saber que Alatzne habla así de ella dejaría de andar con tonterías y se fiaría definitivamente de Rafa.

Dice John Cleese en su libro ‘Creativity’ que hay dos formas de pensar. A una llama “liebre”, que usa la lógica y el pensamiento deliberado para resolver el problema; y a la otra “tortuga”, pensamiento contemplativo y actitud de juego, reflexionando sobre el problema en lugar de resolverlo. El pensamiento “tortuga” sería el creativo. Ser creativo significa ser capaz de tolerar la incomodidad de mantener algo no resuelto, retrasando la decisión lo máximo posible. Esto lleva a conseguir nueva información y generar nuevas ideas. El creativo mantiene la frescura del principiante y la actitud de juego sobre lo que hace.

La descripción anterior del pensamiento creativo concuerda con Rafa. No en vano explicó en su curva de la vida que ha sido creativo, en lugar de decir que fue guionista de radio. Por eso a veces no parece tener las cosas tan claras como otros concursantes, lo cual juega en su contra porque a veces reclamamos juicios precipitados en contra de la reflexión y una mayor base de conocimiento para poder dar una opinión. También respondería a esto que sus compañeros de encierro le llamen “jugador” o “estratega”. Incluso me cuadra con esa forma de hablar algo infantil, que más correspondería a alguien de escaso conocimiento, por así decirlo.

Resumiendo el resto de la gala de anoche diré que se salvaron Álvaro, Laila y Rafa, por ese orden. Pero los siete nominados no se quedaron en cuatro sino en tres porque Kenny abandonó la casa. El programa le dio la opción de irse sin pagar la sanción, lo cual da muestras de la poca confianza en que fuera a aportar nada. O quizá deba dejarlo en poca confianza sin más. Hizo poco más que dormir y tampoco tuvo una actitud que se pueda calificar de ejemplar. Quedan en liza Adrián, Brenda y Nissy. Esta última y su hermana Laila no accionaron el pulsador confirmando su sospecha sobre que el secreto de Alatzne es el de “he abierto un cadáver”. Dudaban este y el de las croquetas de cemento.

Moleskine del gato

Llamativo me pareció que Adrián confesara que se está controlando “porque hay cámaras y sanciones”. Muy tranquilo no me dejó.

Brenda negó que hubiera deseado algo malo a Álvaro cuando entró en el dormitorio a preguntar quién se había bebido su leche. Seguramente se refería a esta frase de quien fuera su amiga: “Como te vea tocar la leche se te va a cortar en las tripas”.

El momento más divertido de lo que llevamos de edición fue para mí esa batalla campal con masa de pan recién fermentada que comenzaron Rafa, Álvaro, Carmen, Nissy, Laila, Alatzne y hasta la visitante Nagore. Una masa que reposaba en el bol donde Brenda lavó sus bragas, como bien se encargaron de recordar. Rafa terminó poniendo su nombre con nata en una pared de vidrio. Y la “reina” Virginia toda ofendida cortando el buen rollo. Genial momentazo.

Isa Pi entrará el jueves en la casa (la gala vuelve a su día natural) como visitante. Tenía que entrar alguien del clan Pantoja. Al menos expresó su intención de no condicionar las tramas, algo que no entraba en los planes de Nagore, para mi desgracia. Espero que lo cumpla.

