Hugo sería un pésimo estratega









Pongamos que Hugo se comporta siguiendo una estrategia, que si se aparta del grupo es de manera forzada, creyendo que eso le beneficia. Lo mismo respecto a su relación con Ivana, surgida al albur del convencimiento de que con una carpeta se dura más en el concurso, e igualmente la ruptura respondería a la necesidad de seguir un guion predeterminado en el cual debía llegar solo a la recta final. Imaginemos que todo esto es cierto. Ya sé que es echarle mucha imaginación, pero vamos a pensar que ha sido de esta manera. Todo el concurso de Hugo sería el de un estratega. Pues bien, pienso que en tal caso Hugo habría demostrado ser un pésimo estratega.

Hay quien mantiene la teoría de que Hugo ha podido forzar su soledad repitiendo algo que le funcionó bien en su edición de Gran Hermano, de la cual resultó ganador. Por eso habría tenido una cierta independencia del grupo, apartándose con frecuencia y concentrándose excesivamente en la labor de cuidar el fuego, realmente solitaria. Si esto fuera así, cuadraría mal con su historia amorosa junto a Ivana. En aquel primer reality no necesitó del amor para ganar. No parece lógico que repita un esquema de comportamiento, pero no el otro. Si se hace el solitario forzadamente porque le dio buenos resultados igualmente habría hecho por mantenerse apartado de cualquier tentación amorosa, porque eso también le salió bien.

En realidad, pienso que es una falsa creencia lo de que en Gran Hermano estuvo apartado del grupo y enfrentado a todos, lo cual le habría ayudado a ganar el concurso. Más cierto es que entonces socializó mucho, posiblemente más que muchos de sus compañeros. Su temprana alianza con Rubén y Maico se mantuvo durante casi todo tiempo. No se puede decir lo mismo de Miriam, con quien chocó fuertemente mucho antes. Hacer un concurso con dos aliados importantes es algo muy distinto a ser independiente y apartarse del grupo para explotar ante los ojos de la audiencia esa situación de cierto repudio por parte de todos. No fue así su concurso salvo en los últimos días, y en ningún caso por una decisión personal.

Hugo fue traicionado por sus dos aliados, quienes aprovecharon una noche que se acostó pronto para urdir su plan. Para la audiencia fue pública y notoria la traición. No para Hugo, a pesar de lo cual se dio perfecta cuenta de lo que estaba pasando. Sus amigos le veían una fuerte competencia y convencidos de que sería el ganador intentaron impedirlo in extremis. Fue a partir de entonces cuando Hugo siguió el concurso en soledad, aunque nunca pensé que pretendiera sacar provecho de una traición dolorosa para él. Hugo no necesitaba utilizar el victimismo porque todos sabíamos ya entonces que sería el ganador. ¿Ha podido intentar repetir ahora ese esquema? Pues no lo veo.

Puede que Hugo se aparte del grupo pensando que la otra vez le fue bien así, pero las cosas han sido bien distintas desde el principio en este Supervivientes 2020. Ha socializado menos, sin depositar su confianza plenamente en nadie salvo, si acaso, en Ivana. Si hubiera querido repetir la exitosa historia de ese otro concurso no tiene sentido que lo haga todo tan distinto. Y, vuelvo a repetir, tampoco tendría sentido empezar una relación sentimental, cosa que entonces no pasó. No parece que tuviera necesidad alguna de acercarse a Ivana, para lo cual la teoría explica que le habría movido el despecho tras la ruptura con la madre de su hijo. “Quiso tener una relación con Ivana para restregárselo por el morro a Adara”, decían algunos colaboradores. De nuevo apelo a la coherencia. Si esto fuera así, no se entiende que decida cortar la relación a poco de finalizar el concurso.

Por lo que hemos conocido a Hugo sabemos que es un tipo con tendencia a la soledad, cosa que él mismo ha reconocido. También que tiene una capacidad extraordinaria para leer el concurso y meterse en la piel del espectador. Nos entiende bien, y eso es una ayuda importante para no dar pasos en falso. Por eso no creo que su ruptura con Ivana sea forzada. Debería saber que no le iba a beneficiar en nada terminar él la relación. Insisto una vez en más en lo poco coherente que sería empezar una relación artificialmente para conseguir un beneficio en el concurso, y romperla a sabiendas de que eso le va a perjudicar, justo en el momento clave que se aproxima la final. Todo lo dicho me lleva a afirmar que si Hugo ha hecho las cosas como las ha hecho por estrategia habría demostrado ser, como digo, un estratega pésimo.

Por coherencia y un poco por pensar bien, creo que Hugo muestra su auténtico carácter cuando se comporta de determinada manera. Tiene una sensación permanente de que todos van contra él. Creo que esto es así de verdad, no forzado por ninguna estrategia de concurso. Le han dado múltiples razones para pensarlo, por eso tal vez exagere, pero no tanto. Han sido varias las veces que hemos visto como lo han dejado sin comer o lo han apartado a la hora de repartir una recompensa o, simplemente, un coco. Se entiende su recelo, por tanto, aunque también influye un cierto temperamento retorcido. A Hugo se le agria el carácter con facilidad, y eso le hace apartarse del grupo enfadado por todo y con todos. Y en las pruebas no puede reprimir la protesta, tenga o no razón.

No tienen leña que echar al fuego

Es increíble que un día decidan comerse la (enorme) pizza renunciando a conseguir leña, lo cual beneficia a todo el grupo, y poco después estén lamentando no tener leña que echar al fuego. Cuando digo que la leña beneficia al grupo incluyo a los que tomaron esa decisión. Ya dije ayer que no me parece mal, e incluso que yo habría hecho lo mismo. La cuestión no es si comieron o no la pizza, sino que tengan valor de decir que no hay nada tan importante como tener leña, cuando acaban de desaprovechar la oportunidad que les daban de acabar con ese problema.

La pizza para tres ha supuesto que cenen pescado crudo por no hacer fuego. Por una vez no tienen problema en conseguir fuego. Barranco es un fenómeno en eso y nadie duda ya de que logrará hacerlo en cualquier circunstancia. Pero es inútil hacer fuego si no se va a poder mantener. El problema es importante y no tiene fácil solución porque escasea la leña a su alrededor. O se lo ofrecen en una próxima prueba de recompensa o lo van a pasar mal de aquí al final, sin fuego con el que cocer el arroz o cocinar el pescado. Una pena desperdiciar lo pescado por no poder cocinarlo. Por cierto, ahora Ana María ha decidido compartir con sus compañeros los secretos de la pesca. Incluso lo cuenta a cámara para futuros concursantes. Está claro que lo comparte ahora y no antes no fuera a ser que le quitasen el récord de piezas capturadas en caso de que lo hubiera compartido hace unas semanas.

Moleskine del gato

Tanto en los cayos Cochinos como fuera de ellos se sigue hablando de las últimas nominaciones. Se demostró que casi todos aplican ahora una mentalidad estratégica a la hora de nominar, lo cual conlleva el riesgo de que no se entiendan algunas de sus decisiones. No se entiende que Elena nomine a Hugo por segunda vez después de haber llegado a un pacto de no agresión. Ella misma aseguró que no nominaría nunca más a Hugo, por lo que ha faltado a su promesa. Tampoco se entiende que Ana María nomine a Elena en lugar de darle ese punto a Hugo, con quien ha tenido algunos encontronazos fuertes últimamente. Y, por último, imposible entender que Barranco nomine como líder a Elena en lugar de a Ana María. El extronista se ha pasado casi todo su concurso junto a Elena. Durante mucho tiempo fueron con Rocío y Avilés un cuarteto inseparable. Sin embargo, con Ana María nunca tuvo una relación especialmente mala, pero tampoco buena. En estas nominaciones sí que hay gato encerrado.

Si hoy se salva uno de los nominados dejaran de pensar que esta semana van a expulsar a los dos menos votados. Siendo así, creo que puede ser el momento de Elena. Esto demostraría, a su vez, que el apoyo de los adaristas no es tan importante. La semana pasada interpreté que Hugo se había salvado por esa legión de la que tanto habla, la misma razón que habría sacado del concurso a Ivana. Me dijeron entonces que a Ivana la echaron los adaristas y seguidores del de las piadinas. Veremos lo que pasa ahora que tenemos de nuevo en liza a Elena y a Hugo. Aunque no hace falta decir que yo preferiría la salida de Jorge, concursante casi inanimado.

Encuesta









El Gato Encerrado