Hugo propone turnos para pescar, pero no lo comprenden

Debe ser frustrante para Hugo proponer algo tan sencillo como un sistema de turnos rotatorios, sin más complicación, y que no sean capaces de entenderlo a la primera. Bueno, y a la segunda tampoco. La cosa es muy sencilla: el mejor momento para pescar es a primera hora de la mañana. Si todos los días se adelanta la misma persona será quién más pesque y, por tanto, tiene una ventaja no justificada. Lo normal es que ese privilegio vaya rotando y para que esa rotación sea fácil de hacer es lógico plantear que roten todos en turnos. “El segundo y el tercero da lo mismo”, decía Elena. Está claro que no había entendido nada. Aunque, claro, tampoco sabía Ivana que se pesca mejor temprano. Se ha enterado ahora.

Hugo plantea que quien hoy ha salido primero haga el segundo turno mañana, y el que salió cuarto salga primero. Del mismo modo, el que salió segundo será tercero al otro día y el tercero irá el cuarto. Con más personas sería un poco lío, pero con cuatro es de lo más sencillo. Cada día sales en el siguiente turno al del día anterior, con la salvedad de que del cuarto turno se pasa al primero. Y así sucesivamente. Cada uno solamente tiene que recordar el turno que tuvo el día anterior para saber cuándo le toca. Digamos que la medida es para evitar que Ana María tenga ventaja doble. Ya tiene el privilegio de las gafas, a lo que pretende añadir el salir la primera siempre.

Lo llamativo no es que les parezca mal o sean reticentes a establecer un sencillo, ordenado y justo sistema de turnos, que también. Pero el principal problema no son esas reticencias, sino que realmente les costó entenderlo. Elena decía: “Entonces yo hoy he salido la segunda, ¿mañana soy la primera?”. Madre del amor hermoso. Admiro la paciencia que tiene a veces Hugo. No es tan complicado, ¿no? A veces el uruguayo es obstinado, e independiente casi siempre. Pero en esto tiene toda la razón y no es cabezonería que plantee un simple sistema de turnos para salir a pescar. ¡Para una vez que no quiere ir por libre y cuenta con el grupo para organizarse lo mejor posible!

También parece una buena idea compartir lo pescado por cada uno. Eso de ir donando generosamente cada uno sus capturas, decidiendo a quién beneficia es una cacicada a la que no todo el mundo se puede acostumbrar con facilidad. Barranco es muy dado a ello. El pez más grande para Rocío. ¿Porque ha trabajado más que nadie? No, porque es su amiga y punto. Mucho mejor lo que propone Hugo: juntar todo el pescado, limpiarlo, desmigarlo y dar una cantidad semejante a cada uno, haya pescado más o menos. Si propone turnos no es para comer más. Precisamente su propuesta se complementa con compartir el pescado por igual. Que a Hugo le gusta ir de líder, de acuerdo. Que es cabezota y tiene mal perder, vale. Pero también es cierto que tiene las mejores ideas, y no siempre le hacen caso. Por no decir que casi nunca lo hacen. En lo que siempre coinciden es en hacerle un feo con la comida. Ya sea que no le dejan coco o que se acaban el aceite de la sartén antes de que él e Ivana se hayan frito la yuca. Aunque peor es ver a Barranco repasando los restos de la sartén con el dedo.

Ivana se emociona porque Hugo la cede un pescado

Como el grupo sigue sin aceptar de buen grado que se comparta igualitariamente el pescado y hacen eso de que los pescadores asignen sus capturas a sus beneficiarios, Hugo decidió darle una de sus mejores piezas a Ivana. Bueno, que era de las mejores me lo estoy inventando un poco porque confieso que no me fijé bien, pero quiero pensar que así fue. Ella se emocionó por el gesto de Hugo. Da ternura ver que está hasta las trancas. No termino de entender a los que piensan que es todo falso e Ivana solo ha querido aprovecharse. Lo mismo al contrario. No creo que sea así y a Hugo puede terminar pasándole factura la ruptura. Si la intención de ambos hubiera sido sacar provecho de su relación seguirían juntos. Pero Hugo no parece estar por la labor. Está claro que Ivana sí. Lo que no sé es si está haciendo lo mejor para ello.

Dudo de que Ivana vaya por buen camino para reconquistar a Hugo, aunque al mismo tiempo me alegro de ello. Si para lograr su objetivo de volver a estar con él debe renunciar a hacer lo que le plazca no merecerá la pena. Lo digo porque vi a Ivana abrazando con enorme cariño a Nyno cuando este se marchaba. Obvio el poco pertinente comentario de Ana María animando al visitante a aprovechar ahora que ella está soltera. Broma equivocada. Imagino que a Hugo no le debió hacer gracia ver la reacción de Ivana mientras él casi no se despedía de Nyno, después de haber permanecido medio apartado del grupo mucho tiempo durante su visita. Pues que rabie, porque Ivana hace bien en no condicionar sus actos.

No creo exagerar si digo que el origen de los problemas en la pareja estuvo en las conversaciones de madrugada entre Ivana y Nyno. Ivana congeniando con Nyno no traiciona a nadie, pero se puede entender que a Hugo le molestase. De igual manera que veo a Hugo apartarse mientras está Nyno de vuelta y lo entiendo. Además, me parece mal que no le dejen coco. Pero también creo que debe aceptar que si se aparta puede quedarse si coco. A Hugo le perjudica tanta protesta, verle rezongar como si estuviera permanentemente amargado.

El gato responde

Hablando de la tendencia de Hugo a protestar, sobre esto voy a responder hoy. Han sido muchos los comentarios sobre la prueba de las tres en raya del domingo. Agradezco la aclaración sobre que Hugo también se equivocó haciendo su último movimiento en el tablero. Ya me había dado cuenta, pero destaqué el error de Yiya porque me parece de una torpeza mayor. Hugo no hace el mejor movimiento posible y deja en bandeja el triunfo al contrario, pero es que Yiya en lugar de hacer el tres en raya prácticamente lo deshace. Por otro lado, si Yiya no se equivoca en la primera ronda hubieran ganado sin necesidad de llegar a la tercera.

Pero lo que más polémica ha suscitado es si el otro equipo hizo bien o mal en alterar el orden de los participantes. Veamos un par de ejemplos de mensajes que he recibido las últimas horas.

Está claro que Yiya y Hugo se equivocaron en sus fichas que le dieron la victoria a los otros, pero no estoy de acuerdo respecto a la última ronda. Salió Barranco antes que ella. Hasta ahí vi. No puedo con las trampas e injusticias! — Juanito87 (@Juanito8716) May 4, 2020

Genial como siempre, discrepo en el juego !! Son 4 participantes rotados pero Barranco hizo 2 carreras en la misma ronda.. lo demás da igual, y Ana María paso sin la bola.. este año las pruebas fatal — VAHIERRO (@vahierro) May 4, 2020

A ver, aparte de lo que dicen estos dos mensajes, se repite también que Rocío no salió en la segunda ronda. Claro, no salió porque no tuvo opción. Antes ganó el equipo de Hugo. Además, este no protestó en la segunda ronda sino en la tercera. Pero vayamos por partes.

Hugo protesta antes de que termine la tercera ronda (no antes). Lo hace mientras sigue el juego y tampoco espera Lara Álvarez aclarando de inmediato que no deben seguir un orden para participar. Lo dice con claridad, por lo que no se entiende que una vez han terminado Hugo vuelva a protestar. No hay injusticia alguna. Barranco repite turno en la tercera ronda antes de que salga Rocío. ¿Y qué? En ningún momento se ha especificado que deban participar siempre en el mismo orden. Tampoco que deban participar todos. Y, repito, ni siquiera se da el caso de que no participen todos en la tercera ronda. Pasa en la segunda, pero simplemente porque no da tiempo a que intervengan todos. Aparte de que en esa ronda nadie protestó.

Sobre lo de pasar sin la bola, es dudoso. La regla en ese caso era que no podían desprenderse de la bola, pero sí se les podía caer. Es interpretativo y no solo se le cayó a Ana María (o la tiró para poder pasar más cómodamente). Y una cosa más: se compara la estrategia del equipo de Barranco (consistente en que este repita turno antes de salir Rocío) con otra estrategia sancionada por el programa en una prueba anterior. Se refieren a aquella en la que uno de los equipos decidió tirar a fallar para no acertar en un premio negativo. El programa habló entonces de un juego poco limpio, sin llegar a atreverse a decir “juego sucio”. Nada que ver con lo ocurrido este domingo. Una cosa es jugar a no acertar y otra ordenar la participación de los integrantes de un equipo como se quiera, siempre y cuando en las reglas no se dice que deban hacerlo en un orden concreto. Ni siempre igual. Ni siquiera que deban participar todos.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos Tierra de nadie e imagino que asistiremos a una nueva ceremonia de salvación. Apuesto a que Hugo no se va a salvar por segunda semana consecutiva, aunque sería una buena noticia. La decisión de dejarlo con Ivana le puede pasar factura, como dije antes. No se ha explicado bien, aunque me temo que si se llega a explicar mejor tampoco lo hubiéramos entendido. Pero no merece abandonar el programa por esto, que no lo hace peor ni mejor superviviente.

