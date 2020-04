Nyno presume sin pudor ante sus compañeros del desayuno de una recompensa









Los concursantes que no ganan una recompensa agradecen a sus compañeros que sí la ganan cierta discreción a la hora de disfrutarla. Los dos últimos grandes premios de estas pruebas en Supervivientes 2020 han sido dormir en un colchón disfrutando a la mañana siguiente de un desayuno continental, y pasar la noche en una suite también con desayuno incluido. Disfrutaron la primera de estas recompensas Ana María, Nyno y Hugo. Este último repitió en la segunda, junto a Ferre en esta ocasión. La diferencia es que Ferre y Hugo vivieron ellos solos su noche VIP en una cabaña, mientras que el desayuno en playa Cabeza de León lo disfrutaron delante del resto de compañeros.

No tuvieron la misma actitud ante el desayuno los tres concursantes obsequiados con tal privilegio. Frente a la discreción de Ana María y Hugo, llama la atención que Nyno se jactase de forma ostentosa y sonora del placer que le estaba proporcionando tomar un café y unas tostadas. Yiya se lo dijo con su brusquedad habitual, en este caso entendible porque habían evitado presenciar el momento del desayuno y por culpa de Nyno tuvieron que escucharlo. Parece hecho a mala idea, aunque posiblemente no sea así. Creo que Nyno debió compadecerse de sus compañeros y vivir en silencio su desayuno como quien sufre de hemorroides.

Hugo no podía imaginarse que ese desayuno que tan bien le sentó no era nada comparable al placer de pisar suelo firme camino de la prometida suite que era en realidad una cabaña con cama y cuarto de baño, ducha incluida. Nochecita de hotel para este componente de los desvalidos y el mortal Ferre. Llegó primero Hugo y no podía creer lo que estaba viendo. Lo primero que hizo fue tumbarse en la cama como si fuera un lujo asiático. Luego Ferre miraba eufórico lo que habrían de disfrutar en las siguientes horas. Ni siquiera discutió que Hugo fuera a dormir en la cama grande, donde ya se había tumbado un rato. Confieso que celebro ver a los esforzados concursantes disfrutando de pequeños placeres como una tostada o una cama. Muchos critican que les den tantas recompensas, pero no serán tantas cuando el último expulsado salió con casi 12 kilos menos un mes después de comenzar esta aventura.

Hoy viviremos una jornada que se antoja especialmente interesante con la eliminación de uno de los dos mortales nominados en la palapa y la posterior expulsión entre los desvalidos. Será la última vez que se repita esta mecánica porque se unificarán mortales y desvalidos en un único grupo. Serán entonces todavía 12 concursantes, 5 menos que al principio. Tanto el primer duelo como la definitiva expulsión tienen interés por lo difícil que resulta intuir lo que pueda suceder. Ferre y Fani han conocido la experiencia de salvarse en martes, dos días antes de la resolución final, por lo que sabemos del amplio apoyo popular con el que cuentan ambos. Es cierto que Fani se ha salvado 5 veces, pero en esta ocasión se mide con un Ferre que despierta las simpatías de muchos por su carácter campechano y escasamente polémico.

Esa primera decisión de la audiencia, entre Ferre y Fani, no tiene la trascendencia de la segunda, que acabará con el concurso de alguien. Sabremos, eso sí, quién es más fuerte, lo cual es un arma de doble filo. El que salve esa primera eliminación y se quede entre los mortales puede terminar en el punto de mira del grupo a la hora de las nominaciones. En la mitad del programa que resta es fundamental quitarse de encima los rivales duros, lo cual sucederá en algunos casos, aunque no es previsible que llegue a afectar a Rocío. Ella es fuerte aunque no haya pescado nunca, sea nula en las pruebas y se esfuerce poco en ayudar al grupo. Y, a pesar de todo esto, sigue teniendo una pléyade de compañeros dispuestos a mantenerla en un altar, adorándola como a una virgencita. Es un enigma digno de Cuarto Milenio.

Lo mejor que tiene Rocío es su sosiego en las discusiones. Y la capacidad de discutir tumbada. Ya sé que esa es su postura natural, pero llama la atención que pueda seguir la discusión sin ni siquiera recostarse. Discutir tumbado es como dormir de pie (confieso que se me había ocurrido una comparación más escatológica, pero mejor dejarlo así). Reconozco que estando tumbado dan menos ganas de entrar en polémicas, y en eso ella tiene un máster. Pocas personas he visto discutiendo con tanta tranquilidad, sin alterarse lo más mínimo, manteniendo sus pulsaciones al ritmo de siempre. No lo digo como crítica ni estoy haciendo burla de ello. Sin ironía de ningún tipo, admiro en Rocío ese control e imagino que es algo trabajado que le habrá costado lo suyo lograr.

Recuperando el tema que he dejado pendiente, la decisión trascendente en la gala de hoy es esa expulsión definitiva en televoto entre los desvalidos y el eliminado previamente. Mi primer pronóstico es que será Fani quien se mida con el resto de los habitantes de playa Cabeza de León. Y ahí cualquier pronóstico es arriesgado, aunque mantengo lo dicho en días anteriores sobre el peligro que corre Nyno tras lo ocurrido en la prueba de recompensa del domingo. Personalmente creo que el pique entre Nyno y Hugo quedó en tablas este martes con el agarrón legal de este último. Una cosa por otra, por tanto. Sería injusto castigar a Nyno por esto. Máxime teniendo en cuenta que no hay pruebas irrefutables de que hiciera trampas.

A pesar de lo dicho, Nyno está entre mis candidatos para abandonar hoy el concurso. Junto a él, Ana María y Pavón, aunque este sigue apartado y en observación médica. Sería una faena que se incorporase hoy, lo cual deseo, y fuera expulsado. Por otra parte, Yiya tampoco aporta mucho al grupo, aunque sus salidas de tono a veces me dan la vida. No entiendo las críticas que ha recibido tras sus encuentros con Barranco y, sobre todo, con Rocío. Yiya hizo lo que esperábamos de ella, al contrario que la mayoría de sus compañeros. Si no es por Ivana y Yiya los encuentros hubieran sido una auténtica decepción. Y un aburrimiento.

Si Rocío quedó seriamente tocada tras lo que le dijo Yiya debe ser porque tiene la piel demasiado fina, lo cual se corresponde poco con lo dicho sobre su actitud durante las discusiones. Esa actitud zen también la demostró ante Yiya, para después venirse abajo de forma espectacular. Ni siquiera es cierto que su compañera de concurso la llamase gorda, solamente quiso utilizar la información que tiene sobre que acusó con Fani a Nyno de robar arroz cuando se lo habían comido ellas. Tampoco entiendo la acusación a Ivana de haber arruinado la felicitación de Fani a su hijo. No era el momento, aunque me parece normal que pudiera mandar ese saludo. Pero estaba ahí para encontrarse con Ivana y hubiera sido absurdo que esta modificara su discurso por lo sucedido un momento antes.

Después de encontrarse con Hugo, Elena mostró su arrepentimiento por haber sacado el tema que les enfrentó en la palapa al principio del concurso. “No debí sacar ese tema. Me he alegrado mucho de verle”, decía Elena. Tal vez sea la más estratega de todos. Su último plan es mostrarse amable y cercana a todos, excepto a José Antonio. Sabe bien que este compañero va a recibir una buena colección de nominaciones esta noche, y no solo de sus compañeros mortales, también de los desvalidos unificados.

Como dije antes, espero que esta noche se reincorpore al grupo Pavón, si es que no lo ha hecho ya. Por otra parte, la unificación definitiva hace que el concurso se ponga más interesante que nunca. La información que los desvalidos han ido acumulando según iban recibiendo nuevas compañías hace que tengan ganas de volver a convivir con los mortales. El martes ya tuvieron un adelanto con los encuentros, pero eso no es nada al lado de lo que nos espera.









