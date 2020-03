Elena rompe a llorar tras reencontrarse con Hugo: "Me alegro tanto de verle, ya está perdonado"

Elena también se ha reencontrado con Ivana y Hugo con Jorge

Tras una lacrimógena despedida, Elena Rodríguez y Hugo Sierra han vuelto a verse las caras. La madre de Adara ha roto a llorar en cuanto ha visto a la expareja de su hija: "Me alegro tanto de verle", ha dicho entre lágrimas. "Esta historia de amor y odio que tenemos. ¿Me quieres un poquito o no? Me han dicho que me tiraste algún palito cuando me fui, alguna cosa me dijeron", le ha preguntado el uruguayo.

Los concursantes han hablado sobre el polémico parto de Adara. "Yo no dije que no pudiera venir. Las cosas no son así, solo le pedí que durante los 2 o 3 primeros días si salía todo bien, disfrutáramos nosotros del niño, ni mi familia ni la suya. En el parto Elena fue la primera persona que avisamos junto con mi madre. Yo tuve otra niña y no disfrute de sus primeros días por el caos de gente que hubo. No quería repetir la misma situación. Adara lo puede confirmar", ha dicho Hugo.

"Yo entendí otra cosa, igual ella se expresó mal. Yo fui por mis coj**** y me quité de en medio en dos días. Está perdonado", ha zanjado Elena.

Acto seguido, Elena se ha reencontrando con Ivana. "¡Qué bueno que estés aquí!. Yo quiero que se vaya todo el mundo y se vaya José Antonio ya. Hemos sido marionetas", ha exclamado la madre de Adara. "Estamos en un grupo, no somos solo nosotros dos. Estamos sobreviviendo. Aquí empieza la supervivencia, no el chusmerío que hay ahí. Cuando nos vean se les va a quedar una casa...", ha respondido la argentina.

Hugo se reencuenta con Jorge