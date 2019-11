Cosas que producen más terror que la gala de Halloween









Hay cosas que producen más terror que la gala de Halloween. Por ejemplo, Adara a punto de caer en las garras de Gianmarco. El italiano ha demostrado ser un auténtico depredador, especializado en romper parejas. En la casa de Guadalix se fijó primero en Estela. Era la mejor presa para él por una sencilla razón: está casada. Luego fue a por Alba, que no está casada, pero tiene pareja. O la tenía al entrar en la casa, al menos. Ahora está a punto de tener su primer éxito con Adara, también con pareja… e hijo. Lo dicho, da más miedo cruzarte con especialistas en hundir vidas (como parece ser Gianmarco) que hacer tres veces cada uno de los recorridos de la gala.

Deberían dar un premio al equipo de GH VIP por la ambientación de esta gala. Un auténtico prodigio de producción y realización que cada año se supera. No sé si decir lo mismo de quien asesoró la caracterización de Jorge Javier en plan familia Monster. La principal ocurrencia fue quitarle las gafas sin cristales que lleva siempre. Igual querían hacer más creíble el disfraz. Los concursantes estuvieron colaboradores y, en algún caso, algo sobreactuados. Antonio David se pasó un poco de rosca, aunque no me pude reír más cada vez que se caía en el maizal. Me dio pena de ese abuelito tan tierno que salía al principio cuando Mila estuvo a punto de darle un sopapo. Se salvó por muy poquito.

El guion de la gala de anoche parecía escrito por un mago del suspense. Era más de Alfred Hitchcock que de Steven King. Cada dos o tres recorridos de concursantes aterrorizados iban introduciendo vídeos de la relación entre Adara y Gianmarco. Los vídeos llevaban una progresión ascendente en su gravedad, hasta que Hugo Sierra, marido de Adara y padre de su hijo de 8 meses, no pudo aguantar más la presión. El vídeo que terminó de convencer a Hugo de que no debía seguir defendiendo ciegamente a Adara fue ese en el que Joao dice que “él está pillado también”. Ese también significa que ella lo está. Aunque Adara no responde y ni siquiera se ve su rostro porque está de espaldas, diría que asiente a las palabras de Joao.

Entiendo la preocupación de Hugo Sierra y su difícil papel de anoche. Solamente hay una cosa en la que no coincido con él. Creo que Joao está haciendo lo que debe y lo está haciendo muy bien. Extraordinariamente bien, diría. Me pareció inmenso ese momento en el que busca una regadera como excusa para poder salir al jardín e interponerse de algún modo entra Adara y el depredador italiano. O cuando sugiere a Adara que huela la ropa que le ha mandado Hugo y él mismo huele la manga de un abrigo, como si fuera la señora Danvers en ‘Rebeca’, como bien apuntaba @Atticus_Gomez. Muy Hitchcock todo, ya digo.

Las reticencias de Hugo Sierra ante el importante papel que para Adara está haciendo Joao vienen de que en alguna de las imágenes se le ve animando a vivir la vida sin sentimiento de culpa y haciendo un canto al amor, surja de la manera que sea. Suscribo sobre todo lo de la ausencia de culpa porque ya es hora de sacudirnos esa rémora cristiana de la culpa, el arrepentimiento y el perdón. Adara es adulta y libre para hacer lo que le rote. Y bien hace Joao en hacérselo notar. Igual que en otros momentos le recomienda que recuerde las manos grandes de Hugo y huela su perfume en la ropa. No pondría ni quitaría nada a lo que dice Joao.

Reconozco que de un tiempo a esta parte Joao me tiene fascinado y hasta me río como un tonto cuando abraza a Siempreviva. No sé si debo preocuparme porque me ha empezado a hacer gracia. Pero, sobre todo, me gustas verle cuando da consejos a los demás. ¡Es para comérselo! La libertad de Adara incluye perder el maletín por la insondable torpeza de caer en las redes del depredador Gianmarco. Es libre también para eso.

Puede salvar a Adara que Gianmarco salga expulsado esta semana, de nuevo a tiro gracias a Mila. Si sucede esto creo que tendrá mucho que agradecer a Mila, aunque ella no lo crea. Si, sin embargo, Gianmarco sigue en la casa puede terminar su misión. Noemí ha ido a GH VIP para difundir la palabra de Dios, aunque reconoce que no sabe mucho del tema. Gianmarco parece haber ido para lo que sabe y hace siempre: romper parejas.

Lo dije cuando empezó a apuntar la mutua atracción entre Estela y Kiko: si un concursante deja a su pareja y esta no es conocida puede incluso ganarse las simpatías de la audiencia. Recordemos a Laura Campos en GH 12. Sin embargo, si la audiencia conoce al damnificado es difícil que no despierte la suficiente compasión como para querer castigar a la otra parte. Diego Matamoros es conocido, igual que pasa con Hugo Sierra. Por eso pienso que, de cara al concurso, si Adara se termina liando con Gianmarco es como si estuviera cometiendo un suicidio. La situación puede ser determinante para los dos, con la diferencia que Gianmarco no tiene nadie a quien rendir cuentas aquí fuera, por lo que su expulsión puede esperar.

También tiene su gracia que Gianmarco busque carpeta para seguir en el concurso y termine marchándose precisamente por ello. Lo cual indica que no está siendo nada inteligente. Los guionistas de ficción lo tienen muy claro: hay que mantener la tensión sexual durante todo el tiempo posible sin tensar mucho la cuerda nunca. La única diferencia es que en la ficción llega un momento que debe explotar esa tensión, mientras que aquí bien podría haberlo mantenido Gianmarco hasta el final. Esa sí que hubiera sido una buena jugada. Le han podido las prisas y el ansia viva al estar nominado. Y una vez salvado decidió tirar para adelante. Craso error.

Si el recorrido de Antonio David fue el más sobreactuado, el de Noemí vendría a ser el más beato. “Te reprendo”, decía a los pobres actores que después de esta gala deben visitar el otorrinolaringólogo para que revise sus oídos, dañados por los gritos de algunos concursantes. El recorrido más gritado fue el de Adara con Joao, que tuvo a Siempreviva como estrella invitada. El más peligroso (para los actores) fue el de Mila. El de Estela pareció un homenaje a Chiquito de la Calzada cada vez que decía “no puedo, no puedo”. Mención especial a su capacidad para cambiar de opinión por pasar en segundos de “el pozo es lo que más temo” a “si hace falta voy al pozo”. Aunque para entrega la de Gianmarco que estuvo a punto de comerse el ojo. “Tienes que comértelo y saborearlo”, le dijo Jorge Javier, y casi sin haber terminado estaba a punto de hacerlo.

Alba y Pol hicieron el recorrido juntos. Tan juntos que iban de la mano. Llegados al cementerio del maizal tuvo lugar la expulsión. Alba se salva por segunda semana consecutiva, y sigo sin tener explicación a este enigma. Sigue siendo una concursante pésima aunque quiera vender que ha cambiado radicalmente. Debe ser de marca de tapones para los oídos, esos que le permiten seguir durmiendo cuando suena la música. La cama sería su centro de operación si es que hiciera algo. Solo es el sitio donde descansa, todavía no se sabe de qué. Esta semana vuelve a estar nominada y los caprichos del destino pueden hacer que se salve gracias a Gianmarco. ¿No es maravilloso este programa?

Pol no puede presumir de haber hecho un gran concurso. Tenía reservado un papel de apoyo a Joao, e incluso a Adara. “Entré para dos semanas y he estado tres”, le dijo con orgullo a Joao en su despedida desde el plató. Pol considera un logro haber aguantado una semana más, lo cual es admirable. Su fugaz estancia en la casa de Guadalix le ha servido para arreglar su relación con Adara después de dos años de incomunicación absoluta. Pero, sobre todo, le ha servido para mejorar su imagen. Viendo su corta entrevista de anoche no me pareció el mismo de su edición. Sigue siendo el buen chaval que entonces, pero bastante más maduro.

Observatorio de nominaciones

Nadie se libró anoche del tartazo de Payasín mientras nominaban. Les pilló a casi todos de improviso, por lo que fue su mejor noche. ¡Ni se cayó al suelo ni nada! Mila había elegido la cabeza cortada que contenía el ojo con la jefatura de la casa. Y así transcurrieron estas nominaciones:

Antonio D. > Alba (1), Adara (2) y Joao (3)

Adara > Noemí (1), Alba (2) y Antonio D. (3)

Joao > Alba (1), Noemí (2) y Antonio D. (3)

Noemí > Gianmarco (1), Adara (2) y Joao (3)

Alba > Gianmarco (1), Adara (2) y Joao (3)

Gianmarco > Estela (1), Noemí (2) y Alba (3)

Estela > Antonio D. (1), Joao (2) y Adara (3)

Mila > Gianmarco (1), Joao (2) y Adara (3)

Nominados provisionales: Joao, Adara, Alba y Antonio David. Mila tenía el poder del intercambio y estuvo a punto de salvar a Alba, pero finalmente se decantó por Antonio David porque lo ve más vulnerable ante la decisión de la audiencia. En su lugar metió a Gianmarco, al que tiene ganas desde siempre. Por tanto, el póker de ases en la palestra está formado por Joao, Adara, Alba y Gianmarco.

Inicialmente habían quedado nominados dos de cada grupo, pero la decisión de Mila rompió el equilibrio. Curioso me parece que siempre haya defendido que se debe respetar la decisión de los concursantes, no cambiándola con el poder del jefe de la casa, y anoche hiciese todo lo contrario.

De nuevo Adara y Joao nominaron casi igual, dando entre ambos 6 puntos a Antonio David y 3 tanto a Noemí como a Alba. La estrategia les salió bastante bien porque subieron a dos de ellos a la palestra. También nominaron igual, en este casi idénticamente, Noemí y Alba, aunque en este caso no reconocieron haberlo pactado antes. Siento pecar de desconfiado, pero no me lo creo.

El gato responde

Ayer hice una broma poniendo un test con solo una pregunta sobre lo veleta que está siendo Estela, de un grupo para otro y de nuevo en el anterior. Aunque gustó la ocurrencia ha generado cierta controversia porque algunos amables lectores me hacen saber su opinión sobre lo que ellos interpretan que hace esta concursante y podemos resumir como “ir por libre”. Así me lo hice saber @79Beacc:

Sobre la encuesta de Estela creo que te ha faltado una opcion, va por libre. Entran y salen solos, no es eso lo que dicen? No me gustan muchos de sus comportamientos pero me gustaria que llegara a la final con Adara, para mi son las que lo merecen. — Beatriz (@79Beacc) October 31, 2019

Puede que tengan razón quienes opinan esto, pero no puedo comprarlo por una sencilla razón. Si Estela fuera por libre no habría pactado nominaciones una semana con un grupo y a la siguiente con el otro. Lo reconoció en los posicionamientos de esta semana: pacto nominar a Alba, pero ahora quería que esta se quedase en la casa y saliese Pol, con quien había pactado. Ir por libre implica nominar lo que a uno le dicte la razón o el corazón, sin depender de la decisión de nadie ni del consenso con nadie.

En todo caso, me parece genial que Estela cambie de lado si lo desea. Tan solo apunto que la audiencia suele castigar ese tipo de actitudes. En realidad, estoy mirando por su bien.

Corea central

A mediados de diciembre la gala comenzará con Miguel Frigenti otra vez en el ‘confe’ y más cabreado que una mona después de llevar dos subiendo las curvas hasta Guadalix cada jueves, siempre convencido de que esa será la definitiva. Alba no va a lograr que lo despidan, pero se está vengando de otro modo.

Tener muchos seguidores en redes no garantiza nada en este programa. Por mucho que repita esto edición tras edición se sigue cayendo en el error. Que El Cejas no haya ganado la votación gratuita para la repesca es una prueba más de esto que digo.

Hugo celebró que se queda como si estuviera en un frenopático, repitiendo la reacción de la vez que se salvó. De madrugada seguía de celebración bailando solo en el baño, algo que ya hizo el lunes pasado tras la fiesta. Tal vez no se haya dado cuenta de que el chiste se devalúa una vez se ha contado una vez y a la segunda ya no hace la misma gracia.

Moleskine del gato

Si los simpatizantes de Adara y los de Alba coinciden en mandar fuera a Gianmarco es muy posible que este sea el expulsado del próximo jueves. Si dividen el voto entre Alba y Gianmarco o Alba y Adara la cosa está más en duda porque si bien hay quienes van a tener ganas de castigar al italiano otros seguirán deseando ver lo que sucede entre él y Adara. El espíritu ‘carpeteril’ es lo tiene.

El Gato Encerrado