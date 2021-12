No es ningún secreto que hoy es el gran día. Lo que vaya a pasar está en nuestras manos, y ahí radica en parte la grandeza del formato. Semana tras semana vamos decidiendo por dónde va la acción expulsando a uno de los nominados. Y al final podemos decidir a quién vemos con el rótulo de ‘Fin’ sobreimpresionado sobre su rostro. ¿Imaginas que hubiéramos podido decidir que Rick e Ilsa no se separasen al pie de aquel avión en ‘Casablanca’? ¿O que al final Bobby Duran decidiese no irse con su marido sino con Jack Weil en 'Habana'? ¿Y si no muriese Satine en 'Moulin Rouge!'? Bien mirado, no tocaría jamás ninguno de estos finales. También es cierto que en el cine no me gustan los finales felices, pero en los realties sí.