Tormenta fuera y dentro de la palapa

La tormenta obligó a evacuar a los náufragos de Supervivientes 2020, teniendo prohibidos los desplazamientos por mar y aire, de momento. Pero la tormenta también estalló anoche en la palapa. Incluso en plató, aunque ahí más bien asistimos a un combate de boxeo donde las púgiles Sofía y Gloria Camila quedaron al borde del noqueo. Ya advertí de que la cosa se podía complicar, aunque no esperaba que la tempestad fuera tan generalizada, mucho menos que la tormenta más áspera de la gala fuera entre Hugo y Elena. Después del rifirrafe entre ellos no pudo Hugo dejar de castigar a su exsuegra. Primero la dejó sin participar en el juego de localización, por lo que continuará siendo sierva. Y después la nominó, aunque Elena solo recibiría ese voto.

Concursantes y equipo ocupan provisionalmente cayo Menor. Mientras no amaine la tormenta son náufragos por igual. Allí los mortales tienen tiendas de campaña y los siervos un techadito. Condiciones parecidas a las de playa Uva, que prácticamente desapareció con la tormenta. No está previsto que cambie la cosa hasta el domingo, así que ya veremos desde donde nos saluda Lara, que por el momento también se encuentra allí atrapada sin poder acceder a La Ceiba. Suerte que allí mismo está la palapa y que sabiamente ya habían previsto un juego de localización indoor. “Esta podría ser la gala más complicada de toda la historia”, decía Jorge Javier. Y eso sin saber lo que iba a pasar entre Hugo y Elena.

No es la primera vez que los concursantes han de ser evacuados, aunque en otras ocasiones tuvieron posibilidad de llegar a un refugio en el continente. La tormenta ha sido el motivo principal, aunque aún recuerdo el año que un terremoto sacudió la zona. Con más de 7 grados en la escala de Richter y el epicentro a solo 6 kilómetros de los cayos Cochinos, el temblor despertó de un sobresalto a los concursantes en 2009, cuando llevaban 70 días de hambre y condiciones de vida extremas. Imagino lo que debe ser sentir un terremoto estando dormido en el mismísimo suelo, como es el caso de los concursantes de este programa.

La evacuación le pilló un poco por sorpresa y las barcas que transportaron a siervos y mortales a punto estuvieron de volcar. A Pavón lo revolcó una ola, por suerte más pequeña que esas de 5 metros anunciadas para la zona. Viendo las imágenes diría que abandonaron playa Uva un poco in extremis. Valorando cómo había sido ese momento pasamos del “he tenido mucho miedo” de Fani al “ha sido muy gracioso” de Rocío. Dice la hija de Antonio David que ha sido “muy guay”, sin negar la dureza del momento. Creo que es la concursante más gore de la edición, capaz de vivir una evacuación como si estuviera en la atracción de los rápidos de PortAventura.

En medio de tanta tormenta hasta me resultó agradable ver sonreír a Hugo e Ivana cuando eran preguntados por lo suyo. Ivana no se fue por las ramas confesando que cada vez cree más en dios. El chiste estaba botando y la argentina no desaprovechó la ocasión para chutarlo. “Sois dios y la virgen María”, remató Jorge Javier. Hugo dijo que Ivana le gusta mucho mientras los dos tortolitos miraban sonrientes a cámara, como cuando te están haciendo una foto. Y así todo el rato. No seré yo quien niegue que lo de estos dos es solo un apretón, como defienden todos los ofendiditos porque me atreví hace un par de días a hablar de algo más que eso. Pero vamos, que si tiene cabeza de pato, andares de pato y grazna como un pato, podemos concluir racionalmente que, con toda probabilidad, será un pato. O sea, que yo ahí veo “hamor berdadero”. Y del “vueno”. ¡Cuac!

La verdad es que da gusto verlos juntos y o Hugo es muy buen actor o le vi un poco hundido al saber que va a ser siervo mientras Ivana será mortal. Bueno, igual influyó también que ella hiciera mejor tiempo en la prueba, que deje de ser dios y vaya a ir al grupo donde peores condiciones de vida tienen. Pero sinceramente creo que estar separado de Ivana es lo peor para él entre tanto infortunio. El terreno está abonado entre ellos dos desde que Ivana ha dejado de pensar que Hugo es un señor mayor con el que no podría nunca estar. Esta experiencia ya le ha enseñado que no se debe decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre. Hay un añadido a la frase cuya omisión me permitirá el lector.

En cualquier caso, me reitero en lo dicho en otro escrito anterior: creo que a Hugo no le beneficia esta relación. Como él mismo afirmaba anoche, ganó otro concurso sin necesitar una carpeta. Que un posible buen superviviente (estoy seguro de que lo será) y ganador de Gran Hermano (el reality de realities) se líe con una perfecta desconocida (en nuestro país) como Ivana es darle margaritas a los cerdos. De momento, logró que la primera hora de la gala estuviera dedicada prácticamente a hablar de su relación. Si es eso lo que quiere adelante con los faroles, pero personalmente creo que no es lo que le conviene. Aunque también es verdad la frase que recordaba anoche Jorge Javier: “Lo que sucede conviene”. Creo que es un proverbio budista.

La tormenta dentro de la palapa llegó cuando en un vídeo se vio a Elena afirmando que Hugo no quiso dejarla ver a su nieto en el hospital el día de su nacimiento. El Hugo al que muchos vieron como un concursante frío en su reality anterior demostró que no lo es tanto ante un comentario como este. No solo lo consideró una injusticia, sino que lo calificó como una mentira absoluta. Según Hugo, su abuela no tuvo problema para ver al bebé al rato de nacer. Incluso reveló que fue su propia madre la que fue a buscar a Elena al aeropuerto para llevarla al hospital y ambas entraron juntas a visitar al recién nacido. Es de esas típicas cosas que podrían haberse quedado en la palabra de uno contra la del otro, solo que alguna cosa parece confirmar lo dicho por Hugo.

Lo primero es que parece muy inadecuado que Elena mencione al menor para meterse con Hugo. Lo hizo hablando con José Antonio en la isla y no tuvo reparo para seguir hablando de ello en la palapa, donde reconoció haber visto a su nieto en el hospital. De manera que, como poco, aceptó haber dicho una verdad a medias. Revela cierta mala intención decir que Hugo no quiso que fuera a ver al recién nacido sin aclarar después que finalmente pudo hacerlo. Pero Elena cometió un error en la contienda dialéctica. Hugo afirmó lo siguiente respondiendo a sus argumentos: “Es una gran mentira porque el niño vino de improviso”. A lo cual contestó ella: “Eso es mentira, ¿qué va a venir de improviso?”. Y Hugo ofreció mayor detalle: “A las cuatro de la mañana empezaron las contracciones”.

Pues bien, no puedo saber si realmente Hugo puso algún inconveniente a que Elena fuera a ver al bebé en el hospital, aunque sí hay confirmación de que finalmente lo hizo. Lo que no parece ofrecer haber duda es que Hugo dice la verdad cuando afirma que el niño vino de improviso, lo cual negó anoche Elena. Y digo que parece ser cierto porque así lo narró la madre. Según contó Adara a los compañeros de Outdoor: “Yo tenía programado mi parto para el día 22 a las 7 y media en el hospital, pero las contracciones me empezaron a las cuatro de la mañana. Muy poquito a poco y muy dolorosas […] Como una montaña rusa, empezaban de a poquito e iba subiendo el dolor hasta que llegaba a un tope y luego volvía a bajar. En principio me lo iban a provocar pero unas horas antes empezaron las contracciones. Hasta que ya eran tan dolorosas que no aguantaba más y nos fuimos al hospital antes de tiempo. Eran cada 7-8 minutos".

No parece muy inteligente por parte de Elena negar que el niño viniera de improviso cuando es algo que la propia madre de la criatura hizo público. Que en esto la razón esté del lado de Hugo hace pensar si no pasará lo mismo con todo lo demás. E, insisto, carece de sentido que Elena casi pidiera a Hugo que no hablase de su hijo y luego sea ella la que lo utiliza para echar paletadas de porquería sobre el padre de su nieto. Haría bien Hugo en no volver a entrar en provocaciones como esa, y que cada cual saque su bilis como pueda. Porque aunque fuera verdad lo que dice Elena me parece bastante indigno como argumento contra su rival en el concurso.

Se salvó José Antonio, el más votado entre los tres nominados que quedaban en liza. Esto coincide con nuestra encuesta de expulsión, puesto que el periodista era el menos votado. Vicky y Yiya irán a isla Desvalida cuando las condiciones climatológicas lo permitan. De momento permanecerán en una ubicación distinta a los otros dos grupos, pues nadie debe enterarse de que siguen en el concurso. La mecánica será que esta semana habrá dos nuevos “expulsados”, que irán también a esa otra isla y entre los cuatro se disputará el televoto definitivo tras el que llegará la primera expulsión real. De manera que isla Desvalida se irá llenando de gente en la misma medida que playa Uva se irá despoblando, todo con bastante rapidez. Me gusta esta novedosa mecánica.

Observatorio de nominaciones

La prueba de localización, que a su vez es prueba de líder, consistía en pasar un aro por un alambre suspendido sobre varias lenguas de fuego. Cristian fue quien mejor tiempo hizo, por lo que es el nuevo dios. El segundo mejor tiempo fue de Jorge, lo cual le convirtió el líder de los mortales. Y Cristian elegía entre dudas a Alejandro como líder de los siervos. La maniobra de Cristian fue decir que haría líder a Hugo, pero mejor darle ese privilegio a Pavón, para una vez que este había agarrado su cetro y puesto el colgante de líder arrebatárselo para dárselo finalmente a Alejandro. Los siervos nominaron así:

Bea > Pavón

José Antonio > Pavón

Hugo > Elena

Ana María > Hugo

Elena > Pavón

Pavón > José Antonio

Pavón nominado por los siervos y Bea por su líder. Esto decidieron hacer los mortales:

Barranco > Fani

Ivana > Rocío

Nyno > Barranco

Fani > Barranco

Ferre > Rocío

Rocío > Ivana

Las nominaciones del grupo de mortales provocaron un empate entre Barranco y Rocío que deshizo el líder a favor de Barranco, mientras nominaba directamente a Ferre. Por tanto: Bea, Ferre, Pavón y Rocío nominados de esta semana. Creo que Pavón tiene ya el abono transporte para irse a isla Desvalida. Y puede que Rocío lo acompañe.

Moleskine del gato

Anoche debieron llevar un par de cajas de tiritas después del combate que libraron Sofía y Gloria Camila. El nivel de navajeo fue tal que hasta me resultó divertido. Los zascas casi se oyen desde Honduras sin necesidad de satélite ni nada.

Ferre recibió una tarta por su cumpleaños y solo la podrá compartir con otros tres compañeros de su grupo, para lo cual eligió a Barranco (porque es su hermano), Fani (porque la ve muy delgadita) y Cristian (imagino que por ser dios).

El Gato Encerrado