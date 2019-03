Adara 'GH' cuenta todos los detalles y dificultades de su parto: “Me desgarré entera”

telecinco.es

Después convertirse en mamá del pequeño Martín, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha desvelado nuevos detalles de su maternidad. Tras dar a luz el pasado día 22, Adara Molinero se ha sincerado con todos sus seguidores y ha relatado con todo lujo de detalle cómo fue su experiencia, confesando por primera vez algunos problemas que surgieron durante el parto.

me lo iban a provocar pero unas horas antes empezaron las contracciones. Hasta que ya eran tan dolorosas que no aguantaba más y nos fuimos al hospital antes de tiempo. Eran cada 7-8 minutos", ha contado la madrileña, develando a sus seguidores "Por fin os voy a contar mi parto, que me habéis preguntado muchísimas veces. Tenéis mucha curiosidad y nada, espero explicarme bien y que lo entendáis todo", ha comenzado explicando Adara a través de sus 'stories' de Instagram. "Yo tenía programado mi parto para el día 22 a las 7 y media en el hospital, pero las contracciones me empezaron a las cuatro de la mañana. Muy poquito a poco y muy dolorosas. Como una montaña rusa, empezaban de a poquito e iba subiendo el dolor hasta que llegaba a un tope y luego volvía a bajar. En principio me lo iban a provocar pero unas horas antes empezaron las contracciones. Hasta que ya eran tan dolorosas que no aguantaba más y nos fuimos al hospital antes de tiempo. Eran cada 7-8 minutos", ha contado la madrileña, develando a sus seguidores nuevos detalles de su parto.

"Me pusieron los monitores de urgencia para ver cómo iba el corazón del bebé y las contracciones. Se me pararon un poquillo. Pasas a otra salita y te miran cuánto has dilatado y te hacen una ecografía y me pasaron al paritorio. Al ponerme la bata me entraron unos nervios que me cagaba. Atacada, atacadísima. Piensas: "Ahora sí que sí, voy a parir". Había dilatado 2 centímetros, pero como tenía el parto programado pues me metieron", ha explicado la exconcursante de 'GH', muy emocionada recordando la dolorosa experiencia.

Adara ha relatado minuciosamente cómo le rompieron la bolsa y cómo, desdeperada por la intesidad de los dolores, suplicó a los médicos que le pusieran la epidural: "Una vez en el partitorio, dioss, madre mía, me entró de todo por el cuerpo. estaba con la matrona y empecé a llorar. Le dije que tenía muchísimo miedo, temblando. Estaba fatal. Mi chico estaba fuera, poniéndose la batita tan graciosa que le ponen a los papás. Vinieron los médicos a decirme que iban a romperme la bolsa para que se acelere el parto. Para romperte la bolsa te meten un palo enorme de plástico blanco con un pinchito muy pequeñito. Te rasgan la bolsa hasta que se rompe y notas como cae todo el agua caliente. Cuando te la rompen la tripa se absorbe y notas más que nunca al bebé. Es muy desagradable pero no doloroso. Me empezaron a poner la oxitocina y empezaron a venir las contracciones más seguidas. Me doblaba del dolor, estaba desesperada. Les pedí por favor que me pusieran la epidural. ¡En qué momento inventaron eso! ¡Madre mía, se te quitan todos los dolores! ¡Qué maravilla!".

"Empecé a dilatar muy rápido. Sentía esas ganas de apretar y sacarlo. Mi chico me decía que empujara y que lo estaba haciendo muy bien. Yo le decía que no me tocara. Yo seguía empujando pero notaba que la cabeza estaba encajada. No podía salir. Cuando salió la cabecita me dijeron que ya no apretara y ya salió todo. Me lo pusieron encima y fue súper bonito. Los tres abrazaditos. Me emociono de pensarlo", ha explicado, recordando el momento en el que tuvo en brazos por primera vez a su pequeño Martín.

Por último, la que fuera concursante de 'GH 17' ha confesado un desagradable incidente que ocurrió: "Yo pensaba que ahora te cortan por abajo, pero no. Te dejan que te desgarres. Me desgarré entera y voy de puntos de arriba a abajo, pero no me importa porque tengo a mi bebé. Fue un parto natural. Es la cosa más dura que he vivido en mi vida. Yo no sé cómo podían parir sin epidural porque se llegan a unos extremos de dolor increíbles. Lo volvería a repetir por tener a mi bollito. Ingresé a las 7 y pico de la mañana y mi bebé nació a las 6 de la tarde".

sus primeras horas como mamá. Si quieres saber todos los detalles y ver el Hace solo unos días, la ex gran hermana daba a luz a su primer hijo. Con su chico Hugo y el pequeño Martín, Adara ponía rumbo a su hogar y nos enseñabaSi quieres saber todos los detalles y ver el primer posado familiar , dale al play del siguiente vídeo:

