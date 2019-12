Adara vuelve a coger la rotonda









Le aconsejó Joao que no diera bruscos giros. Mejor esperar a coger la rotonda para cambiar de carril y salir en una dirección diferente, si hace falta contraria, a la que llevaba hasta ese momento. Así planeó Adara dejar de ser amiga de Hugo Castejón, en una maniobra que algunos calificaron como traición, empezando por el propio interesado. Solo la rotonda podía ahora permitir a Adara variar la percepción respecto a cómo queda su relación con Gianmarco y Hugo Sierra. El jueves despidió al padre de su hijo con un beso apasionado mientras despachaba con indiferencia a Gianmarco. Así es como este se sintió, confirmando la apreciación de este gato comentarista. Pues bien, anoche Adara volvió a coger la rotonda.

De nuevo sigue Adara las indicaciones de Joao, ahora jefe de su campaña para ganar el programa. También la lectura de mensajes de espectadores ha sido fundamental en sus cambios en rotondas. Anoche leyó el que contenía las siguientes preguntas: “¿No crees que has hecho conjeturas con la poca información que tienes y te has dejado llevar por la comodidad de lo desconocido? ¿No crees que no has sido coherente con lo que sentiste?”. Respondían primero los jefes de campaña, y Joao estuvo acertado diciendo que en esa casa, y más en este momento, lo difícil es no hacer conjeturas. Aparte de eso, añadió: “Todavía tiene tiempo para pensar, reflexionar y hacer las cosas como ella quiera”.

Las palabras de Joao parecen sensatas, pero fueron percibidas de forma singular por las cuatro finalistas que llevan encerradas en una casa desde hace 88 días. Lo que parecía una obviedad ahí dentro fue interpretado como el consejo a Adara de que cambiara el rumbo, o sea, que cogiera la rotonda. Por eso aclaraba justo después de leer el tuit y escuchar a Joao: “Parece que yo hubiera tomado una decisión y no he tomado ninguna. Ahora mismo lo que pienso es que tengo que salir y tener dos conversaciones. Pero lo que he sentido aquí lo he sentido”. Entonces Jordi concluye que Adara va a ser consecuente con lo que ha sentido y ella le confirma que así es. “Mis sentimientos hacia Gianmarco no han cambiado”, dice categórica Adara.

Se lo decía bien claro Alba, que curiosamente es quien está siendo más sensata ahora mismo en esa casa: no debía haber dicho que sus sentimientos respecto a Gianmarco no han cambiado. “Una cosa es que le tengas cariño y otra abrirle la puerta Gianmarco. Es como que el otro día lo dejaste todo en standby, que tienes que pensar, y ahora parece que le has abierto la puerta a Gianmarco y se la has cerrado un poco más a Hugo con eso de que tus sentimientos no han cambiado”. Noemí hacia su propio resumen: “Claro, el jueves le habías abierto más a Hugo y le habías cerrado más a Gianmarco, ahora le has abierto más a Gianmarco y cerrado a Hugo”.

Aun siendo certero el análisis de Alba y Noemí, están ambas obviando que el jueves Adara volvía de los encuentros haciendo primero el comentario primero de que Hugo la había morreado. En realidad, las imágenes demuestran con claridad meridiana que es ella quien comienza el beso. Si acaso, los dos responden al unísono al impulso de sellar su encuentro de esa romántica manera. Demasiado suave me parece lo de hablar de abrir más la puerta y cerrársela a otro cuando con Hugo se morreo, como ella misma dice, y a Gianmarco le vino a decir que hiciera lo que le diera la gana, mostrando clara indiferencia. Más bien diría que a Hugo le metió en casa hasta la cocina, mientras a Gianmarco le daba con la puerta en las narices. Pero aceptemos barco como animal acuático, quiero decir, la lectura dulcificada y casi diplomática que hacen sus compañeras.

No es casual que Adara le abra ahora la puerta a Gianmarco. Ella ha hecho esto mismo durante todo el concurso. Cuando vio que la estaban acusando de ser la nueva abeja reina, tomando el rol de Mila, decidió expulsar del panal a Estela. Si leía la opinión respecto a que había dado de lado a Hugo Castejón inmediatamente volvían a pasar ratos casi como al principio de la edición. Su apoyo a Mila tras la traición de Kiko y El Cejas, la crítica afilada a Hugo Castejón por generar discusiones de forma continua, así como otros muchos cambios de Adara parecen haber tenido su origen en una opinión del exterior o en el consejo de Joao que más de uno interpretó como un intento de manipularla.

Adara intenta camuflar sus bandazos, pero a estas alturas no hay rotonda que valga para ese fin. No se trata de si ha dejado pendiente tomar una decisión respecto a su pareja actual y el chico que conoció en el reality. Habría que ser muy poco empático para no entender que necesita tener toda la información y hablar en la más estricta intimidad con los dos. A nadie se le escapa que los sentimientos ahí dentro pueden ser engañosos y pueden generar confusión. Toda mi comprensión hacia cualquiera que quiera dar un giro a su vida ya sea cambiando de pareja o comprándose un coche nuevo. Pero que no nos vuelva locos con sus contradictorias versiones de la realidad.

Adara contó sucesivamente que ya entró a la casa consciente de los problemas que había en su relación y que no se ha dado cuenta de tales problemas hasta entrar. Son cosas absolutamente contradictorias. O lo sabía de antes o se ha dado cuenta dentro. No puede ser una cosa y la otra. Por tanto, no ha dicho la verdad en algunas ocasiones. Y al igual que pongo este ejemplo podría acudir a muchos otros. Porque han sido bastantes las ocasiones en las que Adara dijo una cosa y la contraria. Aun así, no critico esto. Contradictorios somos todos algunas veces. Es normal que cambie por el consejo de un amigo (incluso si lo ha conocido hace poco y en un concurso de convivencia). Peor es que sus cambios vengan a menudo tras conocer opiniones externas de auténticos desconocidos.

Las cuatro finalistas recibieron anoche en el Debate mensajes de personas cercanas. Mila tuvo carta de su hija, Alba de su novio, Noemí de su marido y Adara de su madre. Aparte tuvieron recuerdos de sus hijos, nietos en el caso de Mila. Salvo la carta de la madre de Adara hablaban en todas del cariño que sienten por persona a la que va dirigida la carta. La madre de Adara era la única que lo centraba todo en el concurso. En lugar de una carta personal para su hija parecía un alegato, o un manifiesto de apoyo a la campaña de Adara. Sobre las diferentes sensibilidades al recibir el recuerdo de los pequeños prefiero no decir nada para no variar ni un ápice mi criterio de evitar hablar de los menores, lo cual habría agradecido hicieran igualmente todos los participantes de este concurso.

Lo curioso es que solo Adara haya elegido a un jefe de campaña que ha seguido asistiendo a los platós. Porque Anabel, Irene y El Cejas hacía tiempo que no se dejaban ver. En cuanto a los eslóganes electorales, mejor los comento cuando sean definitivos, pero me resulta imposible determinar cuál es más feo. A saber: “Si quieres ver GH brillar, vota Noemí Salazar”, “España entera la adora, Adara ganadora”, “Ya llegó la hora, Alba ganadora” y “Ponte las pilas votando a Mila”. Está claro que como asesoras electorales no se iban a ganar la vida. Menos mal que ya conocemos la poca importancia de las campañas. Mucho más los eslóganes.

Quien compra a Adara lo seguirá haciendo a pesar de sus volantazos, incoherencias y deslealtades. Y quien compra a Mila lo hace a sabiendas de su humor cambiante, sus inseguridades y lo muy condicionada que entró a la casa por las opiniones de terceras personas sobre los que iban a ser sus compañeros. Lo mismo pasa con las demás finalistas, aunque está claro que Noemí y Alba han tenido un protagonismo bastante menor. A estas alturas no creo que haya muchos seguidores pendientes de decidir su voto, si acaso habrá huérfanos de favorito a quienes les resulta imposible hacer una elección.

La primera parte del Debate estuvo dedicada al pasadísimo asunto de Estela y Kiko. Ya sé que es ahora cuando debe tratarse porque Estela está fuera, pero me sigue resultando incómodo hablar de esto tan del mioceno. Se notó demasiado que Estela rectificaba obligada su poco contundente mensaje de la entrevista inicial sobre que no desea mantener ningún tipo de relación con Kiko. Creo que a Diego Matamoros le debió resultar poco clara y demasiado contemporizadora con él. Me resultó llamativo que insistiera en que ella siempre ha dicho que entre ellos solo hubo una amistad cuando en su momento la escuché expresar lo equivocada que estaba al haber pensado siempre que era imposible enamorarse en esa casa. Eso sin profundizar más, que me da toda la pereza.

Corea central

Noemí ha echado mano del ‘fromlostoriverismo’ en la prueba semanal de las llamadas, que superaron por fin. Creo que lo hizo no tanto para defenderse con el inglés como para divertirse un poco. A destacar los descubrimientos “Word Little Jesus” (palabrita del niño Jesús), “Speaking in silver” (hablando en plata) y “Question of life or mortem” (cuestión de vida o muerte, aunque la traducción de esto último se lo inventa directamente).

Aparte de las frases ininteligibles en la lengua de Shakespeare, Noemí abrió la veda de las trampas proponiendo un intercambio de sus interlocutores. Si repetían la frase se comprometía a dar a su país 10 puntos en Eurovisión. Lo intentó primero con Letonia. Mila pensó primero hacerse la abuelita en apuros para ver si eso le funcionaba. Al final siguió la estela de la trampa y, con más suerte, hizo como si fuera a reservar una habitación en un hotel y a la hora de decir el nombre de la empresa a la que debían apuntar la reserva dijo “Me gusta GH VIP”, pidiendo que lo repitieran. Picaresca española, lo llaman.

Adara a las chicas: “¿Creéis que estoy como las maracas de Machín?”. Alba: “Sí”. Suavizó luego lo categórico de su respuesta aclarando que no se salva ninguna y concluyendo que debe ser condición necesaria para entrar en el concurso.

Dice Alba que las cuatro finalistas se han dejado la piel. Ella, más concretamente, en las sábanas.

Moleskine del gato

Tenemos primeros porcentajes ciegos para ganar la edición. Son estos: 45,1 %, 42,4 %, 7,3 % y 5,2 %. En mi opinión, Mila y Adara deberían ser las de porcentajes altos. Está claro que la audiencia está polarizada entre dos de las finalistas.

El Gato Encerrado