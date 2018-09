Ada Sastre

8.00 - 16.00: La preocupación de Aurah











telecinco.es

8.00: Los lunes cuestan. A mí al menos me cuestan. En la casa hoy tienen más suerte, que aún duermen. Buenos días a todos, sobre todo a los que estamos de lunes.

8.14: Aramís se ha embatado y ha salido de la cama. Nosotros, sin embargo, nos quedamos en el dormitorio. Resistiendo.

8.20: Aramís vuelve y se arropa. No tardan en berrear las cabras que de verdad, son para grabarlas y ponérselas todos los días. Al enemigo.

8.30: El sueño de Verdeliss no ha aguantado la llamada. Ni el de Ángel. Ni el de Asraf. La primera y el último se van a ordeñar. Ángel ha conseguido sacarle un rato más a la cama.

8.40: Empiezan con Juanita. La vaca.

8.50: Verdeliss se las apaña con la llama. Y con las cabras. Alimentadas todas, viene Asraf a ordeñar. Con Juanita se ha superado, dice. Así que tiene grandes expectativas para las cabras.

9.00: En la otra señal sigue el blanco y negro. Aramís protege su sueño. El tul que se ha agenciado de mosquitera le evita tanto saltamontes gigantes como alteradas jovencitas asustadas por saltamontes gigantes. Muy hábil.

9.15: En ambas señales nos pasean de cama en cama.

9.30: De vuelta a Animalia.

9.40: Tareas terminadas. Verdeliss sale del buzo. En la señal 1 camina por el pasillo. En la señal 2 ya ha llegado al dormitorio. En la 1 se mete en la cama. En la 2, supongo que ya está dormida. Y con esto, o desayuno otra vez, o el blanquinegro me atrapará.

10.00: Estoy por desayunar ya la tercera. Y con eso os digo todo.

Y suma.

10.20: Con el pulso tembloroso os puedo contar que Makoke se ha levantado y hace café. Y como yo ya he tenido bastante, me voy a los dormitorios. Les han puesto música.

10.30: Hay vida en la cocina. Como son nuevos, les tiene que venir el Super a recordar que se pongan las pilas antes de hablar.

El audio de Techi se sube de repente. Comenta la ocurrencia de alguien de meter una jarra de agua en el congelador. Parece que ha sufrido el mismo destino que mis oídos cuando le han subido el audio a Techi.

10.35: Ángel en la cocina habla de el Koala. Dice que se ha tenido una falta de compañerismo hacia él. Os pongo al día: ayer se proporcionaron camas para todos. Ante la noticia, echaron a correr como zombis hambrientos. Menos el Koala, que no corrió porque ya tenía su cama. Pues cuando llegó a ella, se la encontró confiscada y se tuvo que cambiar de cama y de habitación. El resultado es que está molesto porque no se contó con él. Así se lo explica Ángel a Techi y Makoke en la cocina.

10.45: Ángel y Mónica hablan del tiempo, de la lluvia, de las persianas. Aurah le rescata de ésa para ponerle a lidiar con el exprimidor, que no echa el zumo por donde debe. No se aclaran. Culpan a la modernidad. Al final viene Mónica y les resuelve la modernidad.

A Ángel no le queda otra que volver a la mesa. Antes de que la lluvia monopolice la conversación, Ángel saca el tema del Koala. Les explica a Mónica y Verdeliss que el Koala está mejor en el otro dormitorio. Hoy ha dormido con la juventud y la juventud se acuesta tarde y habla mucho y no les apagan la luz. Asienten. Llega Techi. Mónica no tarda en hablar de las moscas, de leches vegetales. Ángel dice "desnatada" mientras se levanta de la mesa y se va alejando, caminando hacia atrás y sin darles la espalda, pero la distancia va aumentando entre Ángel y la mesa.

Quedan sentadas Mónica, Techi y Verdeliss. "Ya estoy de 13 semanas", dice Verdeliss. La sinapsis de Techi es la siguiente: trece-yo. Envía la orden y su aparato fonador emite así: "trece, mi número favorito". Este dato ha sido comunicado a las once de la mañana y no tengo escapatoria porque en la 1 tengo a Verdeliss en plano abierto y en la 2 a Verdeliss en plano cerrado. Parece que mira al infinito.

-Hoy hay más moscas, irrumpe Mónica.

Y Verdeliss se ve lanzada a una conversación de moscas.

11.05: Llega el Koala y les dejo hablando de los bocatas del recreo. Me voy a la 2 y me encuentro a Aurah y Techi hablando de: "yo tengo mi propia manera de ser, peculiar", dice Techi. Es sólo una introducción para pasar a hablar de que Aurah anda preocupada por ciertas imágenes que se hayan podido emitir.

Techi le responde con una clasificación de lo que es bien y lo que es mal para finalmente aconsejarle una generalidad de libro de autoayuda que es tan genérica que se me ha olvidado antes de escribirla. Pero no cunda el pánico, que lo importante es ser feliz.

Después susurran y se leen los labios. Techi asegura que ella es super observadora y para que no quede duda, detalla todos los lugares de su cuerpo donde asegura tiene ojos que todo lo ven.

Y hablando de ojos que todo lo ven, voy a echar uno a Aramís a ver qué hace.

No es posible. Según entro a la cocina, me pinchan a Techi y Aurah y esta es mi opción con un delay de 15 segundos.

Me encantan los lunes.

11.20: En la cocina, Isa adormilada dice que ha soñado con Omar -su Omar- pero no recuerda el qué. Me temo ya un diagnóstico premonitorio porque lo que nosotros sí sabemos es que se anuncia ya por ahí que Isa va a recibir la visita del señor Omar Montes en la casa.

11.30: Vuelvo al jardín. Makoke ha tomado asiento junto a Techi y Aurah. Ella pretendía organizar la limpieza del día pero se ha visto arrastrada por la conversación. Aurah sigue preocupada "por lo que se haya visto". Quiere, desea agarrarse a la esperanza de que no se haya visto, pero Techi la saca de su ingenuidad: "y aunque no se haya visto, te preguntarán por ello". Makoke sólo le ve ventajas: "te despiertas feliz y con la tensión baja".

11.40: La máquina les llama. Creo que les pide 400 vueltas.

11.50: Isa pide el consejo de Aramís por haber soñado con Omar. Aramís de momento le dice: "es normal soñar con una persona que te importa".

Llega Asraf y Aramís le llama Omar. "Qué bonito", dice él. "Todo es bonito", responde Aramís.

12.00: En la cocina por un momento creí estar viendo futurama, ero eran Aurah de espaldas y Darek de frente. Llega el Koala y Aurah le pide que guarde su ropa en el armario porque donde la tiene es el hueco que ella usa para vestirse y si está ahí su ropa pues Aurah no se puede vestir. Pese a vuestros desgarrados gritos, el Koala le dice que lo va a recoger ya mismo.

Makoke se ha subido en una silla para limpiar zonas altas.

12.10: En el jardín, Isa le trenza a Techi. Al parecer, Techi le dijo anoche: "vete a la mierda". Porque le fue a dar cariño y se lo tuvo que guardar. "Que se cree que me quiero casar con él". ¿A quién será?

Entretanto en el corral, cacarean intensas las gallinas.

-Es que tía, es como pesao el tema, no?, dice Techi. Pero es que, tía, no estoy a gusto.

12.20: A la fuente. Llega Miriam y Techi le dice: "ayer te vi llorando, ¿por qué era?". Miriam no contesta y Techi da una respuesta posible. "Fue por la llamada, verdad? De tu familia". Miriam se acoge a llamada y no tarda en no estar allí.

12.25: Aurah en la cama entrelazada con Suso.

Aurah pensativa en la cama. Sola.

Aurah dormida en la cama. Sola.

12.30: Hay que hacer pan. Mónica quiere aprender. Asegura que a partir de ahora lo va a hacer en su casa. "Con lo cómodo que es ir a la panadería", opina Darek.

12.40: Es Tony quien se pone. Mónica obseva de aprendiz. "Me encanta hacer pan", asegura ella. Mirando.

12.50: En el jardín Techi enumera animales que le han picado. De momento nombra avispas y medusa. También dice donde.

Isa le habla a Miriam de Omar. Su música. Sus tatuajes. Los de ella. Hasta que Miriam le descubre a Isa un tatuaje chiquitillo de una pistola.

-¡Eres muy chunga!, se sorprende Miriam.

-¿A que sí, a que soy chunga?, se emociona Isa.

Super chunga.

13.00: Tras haber pasado media mañana con las gallinas, Aramís asegura haber resuelto el gran dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Según ella, la gallina, porque hubo de sufrir para traer el huevo al mundo. Va a ser que me falta alguna carrera para comprenderla.

13.10: En el dormitorio Isa, Techi, Mónica y Aurah valoran seriamente lo siguiente: "yo creo que Makoke se toma algo". Han hecho recuento de lo que cada cual lleva limpiado a lo largo de la mañana y las chicas no se lo explican.

13.15: Ante esta tesitura, Aurah decide hacerse un café. Techi le pide otro para ella.

En la señal 1 canta Techi.

En la señal 2 canta Aurah.

13.25: Aurah ya ha vuelto al dormitorio. Y la cocina ha quedado así.

He decidido no comentar la foto porque me temo que diga lo que diga, se va a interpretar mal.

13.30: En el jardín Aramís le habla a Miriam de su suprainteligencia.

13.40: Como ejemplo, un nuevo huevo. Aramís lo lleva a la cocina donde informa a Verdeliss que ha resuelto el dilema que desde Aristóteles tiene confusa a la comunidad filosófica.

Verdeliss contesta con el automático: "¿ah, sí? Qué bien, no?". Que creo que es como nos contestaba mi abuela cuando los no sé cuantos nietos le hablábamos a la vez. Cuestión de práctica.

13.50: Pues que se ha escapado el burro y ha ido directo a la basura. Makoke y Darek acuden al rescate.

13.55: Aurah y Mónica escuchan como Techi cuenta sus andanzas con Tony, a quien siente muy distante y cree que ella misma lo ha ahuyentado por decirle que ella no es chica de una sola noche, de lo cual Techi cree que Tony ha entendido que si no es de una noche, es de toda la vida y entonces, ante la posibilidad de lo eterno, Tony se ha asustado.

El resto viene a ser un círculo vicioso conversacional al estilo del huevo y la gallina pero con Tony.

14.05: En la cocina Aramís es besada primero por Ángel y luego por Suso. A este último le pregunta: "¿bueno, qué, al final remataste la tarea?". De manera extraordinaria, Suso no contesta y Ángel le dice a Aramís: "anda, no seas indiscreta".

14.15: Verdeliss barre la cocina.

14.20: Y en el jardín, Ángel enseña a coser a Asraf.

14.30: Techi cree poder salir del círculo:

Le asegura a Tony que ella no quiere nada y que ya tiene una pareja fuera (a la que juraría dejó en el confe, pero yo ya no sé nada).

Tony escucha esto y va al grano.

-Conoces a un chico y en 20 días es tu novio. Conoces a otro y a los 4, te casas. Me parece que eres muy precipitada.

-En verdad sabes muy poco de mí. No siempre ha sido así.

-Yo no te cuestiono. Me baso en lo que tú me has contado.

Esto se repite varias veces y Tony finalmente le dice a las claras:

-Creo que como pareja no funcionamos. Chocamos mucho.

-Sí, tú eres macho alfa y yo hembra alfa, salta Techi.

Tony no se despista con esto, lo que quiere es aclarar sus motivos. Está convencido de que si empezaran algo "acabaríamos mal, es que lo sé" y también porque "me caes bien y no quiero perder eso".

Techi acepta y dice que simplemente necesitaba aclarar esto.

A mí me da que el círculo se va a convertir en espiral.

14.40: Resulta que durante la conversación, Suso y Aurah han llegado a la lavandería y entre los cuatro resuelven qué fue lo que ahuyentó a Tony.

Suso opina que en cuanto Tony se relaje, cae. Aurah se ríe y también le da una semana. No sé si también se ríe cuando Suso asegura que "si un día viene Aurah y me dice que quiere algo más, yo: me jiño".

Tony, sin embargo, sólo se va a hacer pan. Aurah y Suso se quedan diciéndole a Techi que aunque diga que ya le ha quedado claro y que Tony y ella sólo son amigos, si entra una chica joven y guapa, le molestaría. Techi asegura que no. Aurah y Suso se ponen en situación. Cuando la situación es que entra un chico que va a por Aurah y Suso se pone celoso, Aurah saca la lengua por la comisura y se la retuerce. Cuando la situación es la contraria, Aurah estruja la ropa en el barreño, que la va a arrancar el color.

15.00: En el jardín está tomando forma una sandía gigante gracias a los pulmones de varios.

15.05: Y en el dormitorio se gesta la espiral. Techi con Isa. Super les avisa que liberen micro. "Es interesante la conversación entonces", deduce Techi. Y recapitula.

15.10: Como os decía, hay una sandía en la piscina.

15.15: Y a comer.

Menos Tony, que espera que suba la masa del pan en el horno del jardín y se espanta moscas a la vez.

15.20: En la mesa todo son halagos al cocinero.

15.25: Darek hace compañía a Tony. Tony le cuenta la conversación que ha tenido con Techi. Y porqué él no siguió adelante:

-Es que llevamos aquí diez días y siete me ha estado hablando de sus ex. Eso no se hace. Además, que desde el minuto uno se nota si hay química o no.

A Darek le parece raro hablar de los ex con tu pareja. "Y si se habla, se habla bien".

15.35: En la cocina, Miriam y Aramís asustan a Verdeliss de las cosas que se pueden comer. De momento, corazón. Miriam no sabe si es de vaca o de cerdo, pero a Verdeliss no parece cambiarle mucho el rechazo este asunto.

15.40: Llegan Darek y Tony con el nuevo pan. Les felicitan Verdelis, Miriam, el Koala y Aramís, que son los que quedan en la mesa.

Miriam se interesa por el horóscopo del Koala. Y ya hay varios describiendo a los libra. Aramís no falta, por supuesto. No tardan en decir cada uno el suyo y el tema se extiende.

15.50: Makoke está sensible. Sabe que su hija comienza ahora un curso fuera y cuando ella vuelva de GH, su Anita no estará en casa.

15.55: Asraf en la piscina, flotando en la enorme sandía.

16.00: Y con esto me despido, que aún tengo mucho lunes por delante. El de la casa, os lo cuentan mis compañeros.











Ada Sastre