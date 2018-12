0.00 - 5.00: Miriam, emocionada cuando suena el último tema del Koala

0.00 Buenas noches amigos. Mientras el duelo de divas, entre Mónica y Miriam, se va cociendo a fuego lento, tenemos ya a dos extraños finalistas, Suso y Asraf. El primero no ha salido nominado en todo el concurso y el segundo ha logrado librarse de la nominación, en las últimas tres semanas, por lograr la inmunidad en dos ocasiones y después de que Mónica usara el poder del intercambio. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Lo primero que me encuentro es a Miriam bailando al lado de los dos finalistas. Un poco más retirada, Mónica también mueve sus caderas.

0.20 Suso está viviendo la fiesta intensamente. El muchacho canta tan alto cada tema que me es imposible escuchar otra cosa que no sea su desafinada voz. Suenan Estopa, Melendi y Orozco. "¡Madre mía, estos te destrozan el corazón! Son asesinos del amor", suelta el muchacho emocionado.

1.15 Suso le pregunta al Koala por la calidad de la voz de Bisbal. "Es muy bueno, lo que pasa es que yo soy fan de Luis Miguel y Ricky Martin. Entonces es como si comparas un Seat con un Mercedes y un BMW", responde el cantautor. "Vaya comparación más cruel. Es como si me comparas a mí con Ronaldo", reacciona Suso.

1.25 Ponen una canción del Koala que no es la de Opá y se llama Lluvia de Abril. El personal la canta al lado del autor con entusiasmo, especialmente Miriam que se abraza al Koala y rompe a llorar emocionada. Mónica opina de la canción:"Esta me gusta más que la de Opá". Koala revela que el nuevo tema tenía solo un mes antes de que él entrara en la casa y todavía no sabe si ha tenido éxito.