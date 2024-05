Por otro lado, Isabel Rábago ha confesado cómo ha vivido Tejado el estar prisionero : "Antonio ha salido sin hablar porque no tiene ganas de hablar, porque está en una mezcla de enfado y cabreo. Ha estado muy al tanto de todo lo que se ha dicho en los platós de televisión. Sabe quién ha estado a su lado, quién no ha estado a su lado, sabe quién ha aprovechado los platós de televisión para hacerle daño en su peor momento"

La madre de Antonio Tejado ha aclarado que no quiere hablar del caso: "¿Sabes qué? No me he pronunciado en todo este tiempo y es que no voy a decir nada". Sin embargo, María José Vargas ha comentado que va a continuar peleando para que su hijo quede en libertad definitiva: "Lógicamente, pues claro que estoy muy contenta. Seguiremos luchando para que se aclare todo".