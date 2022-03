Sol Macaluso deja Ucrania con una misión: llevar a Lena, la mujer de Max, a reencontrarse con su hija en España

Cubrir la guerra no ha sido para mí solamente informar desde la pantalla de Telecinco todos los días. Ha sido mucho más que eso. La alegría, en medio de tanta angustia, de poder aportar algo para ayudar a alguien que sufre: mi fixer, la persona que me ayuda y guía para que pueda hacer mi trabajo en un país extraño para mí, Max, me pidió que lo ayudara a sacar a su hija de Ucrania y lo logré. Dana está ahora en Barcelona, a salvo, mientras la guerra acá no se detiene.