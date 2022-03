Stefan cumplió años y se lo canté en argentino: cómo es festejar entre sirenas de guerra

Hoy me desperté más temprano que nunca. Bueno, me desperté varias veces en la noche porque las sirenas no nos dejaron descansar demasiado, y luego intenté madrugar para preparar una mini sorpresa para Stefan por su cumpleaños. Unas velitas, un cupcake y una consigna lo esperaban cuando salió de su habitación: "Tenés que pedir tres deseos antes de soplar", le indiqué.