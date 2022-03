Las últimas horas de Sol Macaluso en Ucrania: un regalo muy especial y lleno de esperanzas

Una etapa ha llegado a su fin. No sin lágrimas. No sin una angustiante vuelta a casa, teñida por nuevos ataques de Rusia a Ucrania, esta vez sobre Lviv, la ciudad que acabo de dejar atrás. Las últimas horas de esta cobertura han sido pura nostalgia y abrazos con mis compañeros que se han quedado tristes, pero me prometieron un reencuentro pronto. No puedo esperar a verlos de nuevo.