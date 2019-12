0.00 - 5.00 ¡Madre mía! Hugo le gana la partida a Gianmarco









0.00 Buenas noches amigos. Estamos en plena gala de expulsión que viene marcada por el golpe de realidad al que se enfrenta Adara con la visita de Hugo Sierra y Gianmarco. Además tenemos la cámara Plus para no perdernos nada así que, sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.05 Acabamos de asistir a un beso, que puede marcar una era de la telerrealidad, el protagonizado entre Hugo y Adara. Ahora llega el turno de Gianmarco-

0.10 Hugo Sierra desde el confe habla con Jordi González. El muchacho dice sentirse mejor después del encuentro con su chica, aunque reconoce que algo le ha faltado como "un te amo". Eso sí "el beso ha sido muy bonito".

0.20 Momento del reencuentro entre Adara y Gianmarco. El italiano dice que está mal por su reencuentro con Hugo y luego saca su armas de seducción. Le recuerda lo que sintió cuando hacían manitas y lo mucho que extraña las travesuras que hacían juntos. "No lo sé Gianmarco. Estoy muy liada, necesito pensar....Madre mía", suelta ella. Él se pone insistente: "¿Te tengo pensar o no?". Ella no sabe qué responder. "No lo sé... Tengo un lío en la cabeza... No sé lo que siento ahora mismo...Necesito tener conversaciones más profundas". Llega el momento de la despedida y él vuelve a insistir si le tiene que esperar o no. "Haz lo que tú sientas. No lo sé. Necesito tiempo", resuelve elle. Él sigue la estrategia del que la sigue la consigue y de hacerle sentir mal. "Lo he dado todo.. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tienes la misma mirada no? ". Pero la respuesta es siempre la misma: "No lo sé".

0.25 Gianmarco habla con Jordi y se muestra bastante despechado: "No le intereso. Si le interesara me hubiese dicho que la esperara para hablar...Me esperaba algo diferente". No me extrañaría verle en bren en MHYV.

0.30 Adara entra en la casa y le cuenta la jugada a las chicas: "Hugo ha dicho que me ama y me ha morreado".

0.35 Seguimos en la Plus. Adara comenta que cuando Hugo le miraba ella sentía vergüenza. "Luego me ha besado, me ha metido la lengua y luego ha entrado Gianmarco, que le ha visto todo". Adara afirma que ahora no tiene nada claro. Noemí tiene una teoría: "Te has quedado más tranquila porque sabes que las cosas no están tan mal con Hugo, pero la chispa que tienes con Gianmarco ya no la sientes con Hugo". Adara ni confirma ni desmiente.

0.40 Llega el momento de la expulsión. Se marcha Estela. Las muchachas se despiden de forma cariñosa. Acto seguido los habituales: "madre mía, madre mía, qué fuerte, qué fuerte".

0.50 Adara se reencuentras con sus compañeras. Siguen los madres mía.

1.00 En el jardín, las cuatro muchachas se enteran que ya son finalistas y ya tienen número para que les voten sus seguidores como ganadora del programa.









