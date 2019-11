0.00 - 5.00 Mila, al límite, contra Hugo

0.40 Hugo no podía desaprovechar la oportunidad y aparece con la cara pintarrajeada y barba de chivo. Mientras, las chicas se comen un bollo que han hecho al horno y dejan "la pista" para que bailen Adara y el Hugo-Lobo.

1.25 Adara escucha uno de los temas que le recuerdan a Gianmarco y le da el bajón: "No puedo escuchar esa canción porque se me revuelve el estómago" .

1.35 Mila sigue de nones: "Estoy intentando remontar pero no. Me voy a dormir con el corazón en la boca. Este (Hugo) te busca todo el tiempo. Es súper fan mío"

1.45 Mila sigue con su bucle contra Hugo: "Si tú supieras el asco que te tengo. Se te revolvería el estómago y potarías", le suelta a Castejón. Después se desahoga con los miembros de su grupo: "En mi vida he sentido tanta repugnancia por nadie...Me da asco verle, que me toque, cómo se ducha cómo se toca el pelo, como todo", suelta. "Yo en mi vida he conocido un tío tan asqueroso", remata Noemí.