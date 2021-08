Este hombre ha nadado más de 400 kilómetros en el mar, recorriendo toda la costa de Cataluña y también la de Menorca para recaudar fondos e investigar sobre una enfermedad de la que sabemos poco y que afecta casi a cuatro mil personas en nuestro país: La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Y no sólo eso, si no que ha conseguido múltiples apoyos y ha creado un reto deportivo inédito, el Upside down Challenge, para dar visibilidad y ayudar a superar algún día esta terrible enfermedad. Ahora está grabando un documental sobre esta hazaña, y cuando me llamó para formar parte del mismo no me lo pensé ni un momento.