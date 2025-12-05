El Concello afirma que uno de ellos hacía descargas en el puerto y el otro recibía prestaciones asistenciales

LugoDos hermanos han aparecido muertos en su casa de Ribadeo, en la zona de As Barreiras. Una zona cercana al Puente de los Santos. Según informa 'La Voz de Galicia', sanitarios y agentes de la Policía Judicial, Policía Local y de la Guardia Civil se han acercado al lugar de los hechos. Todavía se desconocen las causas de sus fallecimientos.

Se trata de un hombre de más de 50 años y otro de más de 60. Ambos vivían solos en circunstancias difíciles. El Concello afirma que uno de ellos hacía descargas en el puerto y el otro recibía prestaciones asistenciales. Uno de los dos era conocido en la zona como O Coedo.

Ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia

El cuerpo de uno de ellos ha sido encontrado en la planta superior de la vivienda y el otro en la inferior. Ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia y se cree que podrían llevar un tiempo fallecidos. De momento, se desconocen las causas de lo que podría haber sucedido. Los dos hermanos eran conocidos en la villa ribadense.

Tanto la Policía Judicial como la Guardia Civil se han trasladado al lugar para tomar muestras en la casa y conseguir información para esclarecer las causas de sus muertes.