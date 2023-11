El incómodo momento que vivió Ana Obregón con Luis Miguel Dominguín cuando era novia de Miguel Bosé

En esta parte de este 'biopic' se muestra cómo Ana relataba sus inquietudes: "Me gustaría trabajar en algún laboratorio, pero depende de las oportunidades que me surjan en las prácticas. También me han ofrecido alguna oferta de actriz y de modelo. Me gusta la investigación". "Te puedes venir a investigar lo que quieras y cuando quieras. No hace falta que esté Migue, tú me llamas a mí y te tiras aquí el tiempo que haga falta", entonaba el torero con una actitud que hacía sentir incómoda a Obregón, como refleja la serie.