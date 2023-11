Miguel Bosé cuenta cómo vivió el fallecimiento de sus padres: "Durante mucho tiempo el vacío se hace desolador"

“Al principio uno no se da cuenta de que se ha muerto, si Luis Miguel Dominguín es inmortal. Cuando te topas con la realidad entras en ‘shock’ y te das cuenta de todo lo vivido toda esa primera parte de la vida. Durante mucho tiempo ese vació ocupa cada vez más espacio y se hace desolador, angustioso, no te deja respirar y, de repente, se va. Con mi madre me pasó lo mismo", relata Miguel Bosé sobre lo que vivió con la muerte de sus padres.