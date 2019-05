Capitano, el hombre que se hizo camello por amor

Los agentes de la ‘Brigada Costa del Sol ’ siguen la pista a Capitano, un hombre que utiliza niños para el desembarco de hachís en la península. Sin embargo, no será un cargamento lo que les llevará ponerle contra las cuerdas.. Mientras tanto, Bruno juega a ser el novio de la Buhita con su mujer ya en Torremolinos y tendrá que enfrentarse con la realidad:

A partir de aquí te vamos a destripar el capítulo 5 de ‘Brigada Costa del Sol’ así que si no lo has visto, es el momento de dejar de leer.

Tras recibir el aviso de la propietaria que le había alquilado el chalet, los agentes dan con Capitano, el camello que descarga hachís en las playas. Sin embargo, en su casa no encontraran droga, se encontraran con una mujer marroquí encerrada . Se trataba de su esposa, quién salió de su país sin el permiso de su familia.

Bruno deja en libertad a la esposa de Capitano al saber que no estaba secuestrada, pero había más gente en hacer daño al camello. Los hombres con los que él no quiso hacer tratos, secuestran a su esposa y le advierten que si no llegan a un acuerdo entregaran a la joven a su familia. Capitano se viene abajo y le cuenta al Hippie y a Terrón todo lo que sabe del negocio de la droga: quiénes son los narcos, cómo entra en las costas, cómo se distribuye…