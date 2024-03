Los secretos capilares que mejorarán la salud de tu pelo durante esta primavera y que puedes llevar a cabo desde casa

Con la llegada de la primavera, se acerca el buen tiempo, los días duran más, vuelven las alergias y… aparece la caída de cabello. Los cambios de estación, a menudo, hacen que se debilite nuestro pelo, acabe perdiendo fuerza y suponga un serio problema para muchas personas. Por ello, para que no os ocurra nada de esto, ¡os traemos los mejores remedios para cuidar de vuestro pelo sin salir de casa!

El pelo es una de las partes con la que más nos identificamos de nuestro cuerpo. Lucir un cabello brillante y sano puede influir en nuestra autoestima y, si no nos paramos a cuidarlo como es debido, la caída de nuestra melena puede ser permanente . Si quieres seguir luciendo un pelo fuerte y radiante durante esta primavera, ¡echa un vistazo a los secretos capilares que os traemos a continuación!

Una vez nos hayamos echado el champú y nos estemos aplicando el agua, también debemos asegurarnos de que no quede nada de espuma en el pelo . De lo contrario, se puede encrespar la zona… e incluso pueden producirse infecciones por falta de una buena higiene.

Hay muchas personas que siempre tratan de peinarse y darle forma a su cabello nada más salir de la ducha. Pues bien, esto no es nada bueno para vuestro pelo.

Si queremos peinar nuestro cabello, siempre debemos hacerlo cuando esté prácticamente seco. El motivo es muy simple, nuestro pelo es más débil cuando está mojado, por lo que se arrancará con mucha más facilidad si pasamos el peine nada más salir de la ducha. Recuerda, siempre debes peinarte cuando tu cabello no esté húmedo.

Además, no solamente evitamos su caída, sino que también favorecemos a su crecimiento. ¡Que tu pelo se caiga o no puede depender de ti y de lo que comes!