"Yo fui testigo del registro policial de la finca 'La Pera' cuando detuvieron a Isabel Pantoja y la caja fuerte estaba en un pasillo con una puertecita blanca de rejilla y, como ellos dijeron que no se acordaban de la clave, se liaron a martillazos y la abrieron (…) Ahí no se llevaron el dinero porque la caja fuerte estaba vacía ...".

"Yo, como le era fiel, aquello lo hice por su bien, ella le dijo a la chica policía que quería ir al baño y la acompañó, yo sabía lo que tenía que hacer, guardarme en el bolso el dinero que estaba en una maleta (…) No lo he contado nunca pero lo hice, me metí el dinero en las mallas, ella solo con una mirada me dijo lo que tenía que hacer, me guardé el dinero por protegerlos a ellos (…) El cuerpo me temblaba entero porque yo tenía que salir de allí en medio de un registro enorme, yo llevaba encima fajos de dinero, estaban en paquetes, yo cogí tres, eran billetes de 500 euros".