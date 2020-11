'El Soro' habla del día en el que murió Paquirri: "No estaba centrado en la corrida, llevaba tres días sin hablarse con Isabel Pantoja"

'El Soro' ha contado que Paquirri se casó muy enamorado de Isabel Pantoja pero que con el tiempo la cosa se fue enfriando cada vez más: "El maestro se disgustaba mucho por sus peleas con Isabel Pantoja, allí en Cantora se escuchaban muy fuerte sus discusiones (…) Paquirri en una ocasión me confesó que las cosas con Isabel no iban bien y que su vida juntos era un desastre (…) Yo viví una año en Cantora con ellos y vi muchas cosas (…) Lo cierto es que Isabel era muy cariñosa y buena conmigo, pero cuando el maestro murió ya no volví a saber nada más de ella, no volvió a cogerme el teléfono".