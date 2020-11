Kiko Rivera se emociona al escuchar las palabras premonitorias de su abuelo en una grabación inédita

Hoy, más de una década después, ha sido Kiko Rivera quien ha reconocido por primera vez en 'Cantora: la herencia envenenada' que no tuvo relación con su abuelo porque su madre se lo impedía: "Mi madre a mí no me ha impedido ver a mi abuelo, pero claro, lo mismo es prohibirte que decirte que hagas lo que quieras pero a la vez te enseñe todo lo malo que ese señor ha dicho de ella (...) Yo no puedo querer a mi abuelo porque no he convivido con él, no le he conocido, solo sé cómo es por foto y por algún vídeo".