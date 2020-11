Kiko Rivera ataca brutalmente a su madre: "Me ha engañado y robado, ha antepuesto el dinero a sus hijos"

Kiko Rivera, demoledor en 'Cantora, la herencia envenenada', destapa la verdadera cara de Isabel Pantoja como nunca nadie lo hizo antes

'Cantora: la herencia envenenada' es el programa que jamás creímos que llegaría a emitirse. La relación entre Isabel Pantoja y su pequeño del alma, Kiko Rivera, ha saltado por los aires en las últimas semanas y uno de los motivos no es otro que la presunta mala gestión que la tonadillera habría hecho de los bienes de Paquirri, padre de Kiko y marido de la cantante.

Durante más de treinta años, Isabel Pantoja ha sido la "dueña y señora" de los bienes que Paquirri dejó para su hijo, algo que, tras varios rumores, ha hecho al DJ sospechar de la mala fe de la que hasta ahora ha sido la mujer de su vida, su madre.

Hoy, Kiko Rivera se enfrenta a 'Cantora: la herencia envenenada' para descubrir en directo todo aquello de lo que ha temido enterarse durante años y que podría dinamitar definitivamente la relación entre madre e hijo.

Kiko quiere saber qué ha pasado con su herencia pero, ¿por qué ahora? Porque después de más de 30 años en la más completa ignorancia y confiando al cien por cien en su madre, ahora se da cuenta de que algo no huele bien.

El hijo de Isabel Pantoja asegura que en 2015 firmó un documento que su tío Agustín le pidió que firmase y que lo volvería a hacer porque "aquello sirvió para ayudar a su madre con el tema de la cárcel", pero que únicamente firmaría aquello, no lo que firmó anteriormente a aquel día.

Kiko ha puesto punto y final por completo a la buena relación con su madre con unas declaraciones brutales en las que asegura que, después de lo que ha descubierto en la documentación que sus abogados han conseguido, no existe posibilidad alguna de reconciliación:

"Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo (...) No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco (...) Echo de menos a mi madre, me gustaría volver a verla, pero a día de hoy no tengo fuerzas (...) No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos".

Kiko y el complejo de Edipo: "He estado enamorado de mi madre"

El DJ aún no se cree lo que está sucediendo. El hijo mayor de Isabel Pantoja ha sufrido durante años la ausencia de una madre de la que, como ya ha asegurado en anteriores ocasiones, ha necesitado cariño y atención que no ha recibido:

"Yo he sido una persona que me he fiado de mi madre al cien por cien, yo creo que hasta he tenido complejo de Edipo, que he estado enamorado de ella, y que de repente te pegues una hostia tan grande… A estas alturas yo ya no me creo a nadie, me creo lo que pone en estos papeles, esto es más serio de lo que pensaba (…) Si después de esto mi madre no me llama es que no tiene corazón y tenía razón mi hermano Francisco (…) Mi madre ha hecho toda su vida conmigo un paripé, según estos papeles mi madre no me quiere, si esto es a lo que ella llama querer no quiero que me quiera".

Kiko amenaza con acciones legales a Isabel Pantoja

Que la relación personal entre madre e hijo está rota es algo más que evidente, pero la disputa familiar va mucho más allá y el hijo menor de Paquirri se plantea tomar acciones legales contra su madre asegurando que, aunque no quiere llegar a ello, si no tiene más remedio sentará a su madre ante un juez:

"Lo único que mi madre ya puede hacer es que esto se pare públicamente si me llama y se sienta delante de mí con mis abogados, pero internamente esto no se puede parar (...) Me da igual que mi madre me perdone o no, en quien pienso es en mi padre, que su voluntad no se ha cumplido (...) Mi madre ha antepuesto el dinero a sus hijos y no me he dado cuenta hasta que he leído estos papeles que sigo sin asimilar, y voy a tardar mucho en asimilarlo".

El papel de Isabel Pantoja en las adicciones de Kiko Rivera

Uno de los momentos más complicados en la vida de Kiko Rivera ha sido sin duda su problema con las adicciones, algo que revelaba en su paso por 'GH DÚO' junto a su mujer, Irene Rosales. Kiko ha destapado a la verdadera Isabel y ha dejado entrever que su madre jamás se preocupó por su enfermedad: