Susi Caramelo visita la casa de Joaquín Torres y descubre un gran secreto de Ronaldo

Para ello, Susi se ha desplazado hasta el centro de Madrid . Joaquín le ha abierto la puerta encantado, acompañado de sus dos caniches y recibiendo las primeras bromas de la cómica. Tras una primera ojeada, Susi lo ha tenido claro: " Me gusta mucho que se vean todas las obras de arte , que se vea el lujo".

Juntos han pasado un rato de lo más agradable en el que no han faltado las risas y las anécdotas. Joaquín nos lo ha enseñado todo: desde el Picasso que le regaló su padre hasta una escalofriante esquina que ha asustado a Susi. Pero, además, nos ha mostrado algo que hizo en exclusiva para Ronaldo: "Me encargó esta mesa, pero la quiso 10 centímetros más grande y al final esta me la quedé yo".