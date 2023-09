La petición de Abel Caballero, alcalde de Vigo, a Jorge Javier Vázquez: "Eres un fenómeno"

Nuestra compañera Natalia Lombardo se ha trasladado hasta Vigo para ver en primera persona que ya ha comenzado a montarse la iluminación navideña y ha preguntado a nuestro invitado de dónde le viene esta ilusión por la Navidad: "Fui muy feliz de niño, la Navidad me encantaba, tengo un recuerdo maravilloso".

Abel asegura que es más de los Reyes Magos y que nunca escribe la carta: "Nunca pido nada, dejo que me sorprendan. Para Cristina le voy a poner en la carta que tenemos que ir a Cambridge, que lo tenemos pendiente, pero si lo decís aquí...".

Cristina es su mujer, con la que va a celebrar ahora 50 años de casados, boda de la que nos cuenta algunos detalles : "Nos casamos en Lisboa porque yo estaba exiliado de España cuando me casé porque el Franquismo me quería llevar al Tribunal de Orden Público. Estaba en Cambridge estudiando, ella estaba allí también. Nos vinimos a Lisboa, nuestras familias fueron a Lisboa y nos casamos allí. De ahí cogimos el avión y nos fuimos otra vez a Inglaterra".

Para terminar, Abel Caballero ha querido lanzar una petición a Jorge Javier Vázquez: "Dejadme que lo diga, Jorge Javier ven a ver la Navidad de Vigo, te vienes aquí porque eres un fenómeno". "Quiero darle las gracias, tengo muchísimas ganas de ir a ver las luces de Vigo, no las he visto todavía y Vigo es una ciudad preciosa. Voy a ir, voy a ir. Además, yo he tenido grandes éxitos en el teatro en Vigo", ha entonado Jorge Javier ante las palabras del alcalde de Vigo.