Isa Pantoja habla por primera vez del incidente de la manguera: el motivo por el que su hermano la regó como castigo

"La versión que yo tengo sobre lo que ocurrió aquel día no es que el manguerazo de tu hermano fuese porque habías mantenido relaciones sexuales con tu primer novio, si no que en ese momento en el que tú estabas un poco conflictiva por el hecho de querer salir a hacer tu vida y te lo impedían tuviste una discusión con tu madre y ella es la que llama a Kiko. Aparece allí Kiko fruto de la desesperación de tu madre y es cuando él te echa agua con la manguera".

"Yo no estoy en su mente y no sé exactamente por qué hizo lo que hizo, pero todo empezó porque yo tenía un teléfono móvil escondido y ellos querían saber dónde lo tenía, fue por eso, yo no podía tener un teléfono y como no se lo daba a mi hermano pues hizo aquello (...) Para mí es súper doloroso recordar aquello porque fue una etapa, la de la adolescencia, que no fue bonita para mí".