Isabel Jiménez, sobre el maltrato que sufrió María Jiménez: ''Pepe Sancho no soportaba que ella fuese más que él''

La hermana de la cantante ha explicado que todo comenzó el día de la boda de María y Pepe Sancho : ‘’Él se cabrea con ella porque hay una serie de invitados y él no soporta que ella sea más que él. Tenía unos celos profesionales con ella grandísimos, él no quería que ella fuese más que él’’.

‘’Ese día cuando se fueron de la boda, ahí le dio la primera hostia, ahí era cuando tenía que haberlo dejado. Ella no me lo contó en ese momento, me ocultó muchas cosas’’, continúa explicando Isabel.