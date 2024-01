El cruento enfrentamiento entre Colate y Paulina Rubio por la custodia de su hijo: las imágenes en sede judicial

Fue tremendamente sonada ya no solo la ruptura de Colate y Paulina, si no sus cruenta lucha en los tribunales por su hijo, Andrea, quien ahora tiene 13 años. '¡De viernes!' ha mostrado las durísimas imágenes de uno de los encuentros de la ex pareja en sede judicial, unas imágenes en las que Paulina Rubio está visiblemente alterada y acusa al padre de su hijo de desentenderse del pequeño: "Estando el niño con 40 de fiebre él se fue de shopping con su hermana".