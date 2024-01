También ha explicado las dos opciones que le dio él: “ Me dice que si quiero tener a mi hijo pues que él iba a esta r, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. [Dijo] ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue ”.

Después de eso, estuvieron sin hablar un tiempo, según su versión. “Él fue quien se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que lo intentáramos, que todo iba a salir bien. Que él me apoyaría, que estaría conmigo, que me quiere en su vida, que no me quiere perder, que me adora y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviésemos bien. Y me propuso que fuera a Paraguay…”.