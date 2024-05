Las primeras imágenes de Laura Matamoros llegando a España tras su paso por 'Supervivientes': "Es surrealista esto"

Tras un paso por la última edición de ' Supervivientes ' no precisamente exento de polémicas, L aura Matamoros ha regresado a Españ a con varios frentes abiertos a los que ahora tendrá que hacer frente.

La exsuperviviente no ha contestado a las preguntas de los periodista s que trataban de captar sus primeras reacciones. Laura no podía escucharlos, ya que todos los expulsados regresan a España totalmente aislados y protegidos por unos cascos.

"Es surrealista esto", decía muy sonriente y muy atenta a las preguntas de los reporteros. "No os oigo nada. O sea, lo que me digáis no sé qué es", reaccionaba la influencer sin hacer tampoco declaraciones sobre su actual relación con su hermana Anita Matamoros o si ha llegado a sentir algo por Kiko Jiménez.