Gabriela Guillén desvela que no ha tenido contacto con Bertín: ''Tenía la esperanza de que preguntara por el bebé''

La expareja de Bertín ha dado a conocer que no han tenido contacto desde que tuvo al bebé y ha desvelado que el cantante no ha visto ninguna foto de su hijo recién nacido: ‘’La última vez que hablamos fue el 23, una semana antes del nacimiento’’.

Respecto a la última conversación que tuvieron, Gabriela ha detallado todo: ‘’Fue dura, yo le reclamé una serie de cosas y me dijo que se iba a aclarar todo. Le pedí el favor de hablar en persona y él me dijo que no podía hablar en ese momento y que no quería hablar’’.