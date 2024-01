Gabriela Guillén confiesa cuál fue la reacción de Bertín al saber que estaba embarazada: ''¡No me jodas!''

Gabriela Guillén se ha sentado por primera vez en un plató de televisión tras su maternidad y lo ha hecho en ‘¡De viernes!’. La ex del cantante ha dado a conocer cómo se enteró de que estaba embarazada y cuál fue la reacción de Bertín ante la noticia.

Guillén ha confesado que se enteró de que estaba embarazada en la Feria de Sevilla durante un viaje con sus amigas, pero explica que achacó ‘’el encontrarse mal’’ a la resaca: ‘’Ellas insistieron en que me hiciera una prueba y para que me dejaran en paz, nada más llegar a Madrid lo hice’’.

Desvela cómo se sintió cuando vio que la prueba era positiva: ‘’Me subió un calor frio, empecé a llorar y dije ‘esto no es fiable al cien por cien’. Se lo quería contar para sentir su apoyo porque realmente era muy pronto’’.

‘’Él se queda sorprendidísimo, me dijo ‘¡no me jodas!... Me estaba contando y digo ‘gordo que estoy embarazada’ y se quedó en silencio’’, explica Gabriel sobre cómo fue la reacción de Bertín ante la noticia.