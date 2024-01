Carlos Costanzia está condenado a 21 meses de prisión por estafa, de los cuales lleva seis ya cumplidos. El hijo de Mar Flores habla de lo que sucedió para acabar en esta situación y muestra la pulsera telemática que lleva puesta y que le priva de libertad.

Cuando Carlo tiene 25 años y regresa a España, su consumo de drogas se vuelve un problema de cárcel. En su primer delito, alegó que era una adicto y acabó en un centro de deshabituación. Pero no cumplió las normas y fue expulsado.

"He llegado a estar en tercer grado cuatro meses y, después, ocho meses. Muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo efectos de drogas, alcohol y no tener carnet en una de estas veces", relata. De hecho, ha llegado a estar preso y que su compañero pusiera la tele y estar él en pantalla, como actor en una serie: "Me sentía un fracasado".

Carlo Costanzia habla del delito de estafa por el que cumple condena

"Ahora mismo sigo en privación de libertad", aclara Carlo, que muestra, además, la pulsera telemática que lleva en el tobillo. "Me la conceden cuando estoy en la última fase por los delitos de conducción y se me queda por este nuevo delito que se me impone, el de estafa". Pero ¿qué sucedió?

Rodando la serie "hay una persona que alquila los coches a la serie, eran de alta gama. Me dijo 'oye, yo te puedo conseguir este coche de segunda mano, más barato, y pido un préstamo al banco. Mi intención es abrir una empresa de alquiler y venta de coches". Los coches no llegan y él siempre me da justificaciones escritas de que están parados en aduanas. Eran falsificaciones, pero las hacía muy bien", añade.