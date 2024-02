Candela Acevedo, sobre los vídeos íntimos difundidos por Antonio Tejado: ''No era consciente de que se grababan''

Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, se sienta por primera vez en un plató de televisión.

La ex del sobrino de María del Monte se atreve a contar el infierno que vivió durante su relación con él.

Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, se sienta por primera vez en un plató y lo hace en ‘¡De Viernes!’ para relatar en primera persona como fue su experiencia junto al sobrino de María del Monte.

Tras la entrada de Antonio Tejado en prisión, Candela Acevedo se atreve a contar el infierno que vivió durante su relación con él y se abre al hablar sobre la denuncia que le puso a su ex por haber ‘’filtrado vídeos íntimos’’.

Respecto a cómo se enteró de que Antonio Tejado estaba filtrando vídeos íntimos de ella, Candela ha explicado que fue durante la pandemia cuando un chico se puso en contacto con ella y le dijo que había recibido un vídeo suyo:

‘’Me envía pruebas y efectivamente es cierto. Yo entro en shock, me paralizo y digo cómo puede una persona, un exnovio tuyo…Es duro contarlo esas cosas no se te pasan por la cabeza, este chico me contó que lo hacía para intentar tener relaciones con la persona a la que le enviaba los vídeos’’, continúa explicando.

‘’Había días que llegaba a casa, salíamos de fiesta y yo normalmente me acuerdo de todo lo que hago, pero a veces me levanto por la mañana y digo ‘oye Antonio cómo llegamos aquí que yo realmente no me acuerdo de cómo acabamos ayer’ No tengo el conocimiento con certeza de dónde estuve al final de la noche y tengo lagunas’’, desvela Candela, visiblemente afectada.

Además, afirma que, en muchas ocasiones, ‘’no era consciente de que los vídeos se grababan’’ y explica que cuando le preguntaba a Antonio Tejado al respecto porque ‘’creía que lo había soñado’’, él lo negaba todo: