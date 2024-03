Cuenta la modelo que conoció al actor en una fiesta a la que fueron invitadas tanto ella como sus compañeras modelo en casa de Leonardo. Ella, en aquel momento, estaba prendada de 'Titanic' y él "no me quitaba el ojo en todo el tiempo y yo encantada porque a mí, él, me encantaba". Se intercambiaron los teléfonos y comenzaron a quedar y a hacer escapadas fuera de Nueva York.

"Fue una etapa súper divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito. Duró tres meses", nos revela Marisa. Los colaboradores quieren saber más detalles de este bombazo y no dudan en hacer todo tipo de preguntas a la invitada. "Tengo que confesar algo. Es la única persona de habla inglesa con la que estoy, me gusta el hombre español porque yo me tengo que entender. Muchas veces no disfrutaba por esto. La comunicación y energía la necesito tener en español y me ponía muy nerviosa". Rompió ella y, ya en aquel momento, le había echado el ojo a Manu Tenorio.