Preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz: "Apenas tiene un hilito de voz"

Tanto sus dos hijas, Elia y Eloísa , como su ex mujer Mayte Zaldívar , no se separan ni un solo momento de su lado. Las tres mujeres permanecen desde hace dos semanas en las instalaciones del hospital cuidando del ex edil e informando a los compañeros de prensa.

"La situación es bastante complicada, la familia no quiere dar muchos detalles de cómo se encuentra por deseo de sus hijas, quieren que se respete su privacidad porque no lo están pasando nada bien, están muy preocupadas (...) Eloísa me dijo que, dentro de la situación complicada por la que atraviesa Julián, hubo una pequeña mejoría. Una amiga mía habló con él y me dijo que Julián tenía apenas una vocecita".